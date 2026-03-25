الحكومة توضح حقيقة فرض حظر تجوال ومنح إجازة للعاملين بالدولة وتعليق الدراسة 15 يومًا

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بيانًا توضيحيًا، عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة ما أُثير بشأن إعلان الحكومة حظر حركة المواطنين على الطرق العامة، من الساعة 7 مساءً حتى 6 صباحًا، وكذلك منح العاملين بالدولة أو القطاع الخاص إجازة غدًا الخميس، إلى جانب ما تم تداوله حول مد فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات على مستوى الجمهورية لمدة 15 يومًا، اعتبارًا من يوم 29 مارس الجاري.

وأكد المركز الإعلامي، أن ما يتم تداوله بشأن حظر حركة المواطنين “غير صحيح”، مشددًا على عدم صدور أي قرارات حكومية بهذا الشأن، وأن حركة المواطنين على الطرق العامة تسير بشكل طبيعي.

كما أكد أن ما يتم تداوله “مجرد شائعة” تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

وبشأن ما تم تداوله حول “منح العاملين بالدولة أو القطاع الخاص إجازة غدًا الخميس”؛ أشار البيان إلى أنه “لم يتم- حتى الآن- إصدار أي قرارات رسمية بهذا الشأن”، وأن الأخبار المتداولة حول منح إجازات للعاملين “غير صحيحة”.

أما فيما يتعلق بـ"مد فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات على مستوى الجمهورية لمدة 15 يومًا، اعتبارًا من يوم 29 مارس الجاري"، أوضح المركز الإعلامي أنه بالتواصل مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي؛ أفادتا بأن الخبر المتداول “يعود إلى عام 2020”.

وأكد المركز، أن ما يتم تداوله في هذا الشأن “لا أساس له من الصحة”، ولم يتم إصدار أي قرارات بمد تعليق الدراسة.

وشددت الوزارتان على انتظام سير العملية التعليمية في المدارس والجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية بشكل طبيعي، وفقًا للخريطة الزمنية المقررة لكلٍ منها خلال العام الدراسي الحالي.

وناشد المركز الإعلامي، جميع المواطنين، بعدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، خاصة أن مروجي هذه الشائعات لجأوا إلى وضع "اللوجو" الخاص بعدد من المواقع الإلكترونية، والقنوات التليفزيونية، وقد نفت هذه المواقع والقنوات صحة ما ينشر على لسانها، توضيحا للحقائق.