حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم تحسم الجدل

هل يتم تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية ؟ .. سؤال يردده الآن أولياء أمور طلاب المدارس في مصر ، بالتزامن مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من التقبلات الجوية المتوقعة غداً الأربعاء

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية

من جانبها ، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، صدور أي قرارات رسمية حتى الآن بشأن تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قرار تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية متروك لكل محافظ في محافظته ، حسب نسبة خطورة حالة الطقس في كل محافظة في مصر ، حفاظا على سلامة الطلاب والمعلمين في المدارس

وحتى هذه اللحظة ، لم يصدر أي محافظ قراراً ينص على تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية

الأرصاد الجوية تحذر من سوء حالة الطقس غدا

ومن جانبها حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك ، من حالة الطقس غداً ، مؤكدة أن جمهورية مصر العربية تشهد غدا حالة قوية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء ، يصاحبها فرص أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا وقد يصاحبها تساقط لحبات البرد على بعض المناطق ، مع انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات .

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية في بيانها : أنه سوف يصاحب كل هذه الظواهر نشاط للرياح تتراوح سرعتها من 40 إلى 50 كم/س مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق

درجات الحرارة المتوقعة غدا .. ماذا أعلنت الأرصاد الجوية ؟

القاهرة الكبرى و الوجه البحري : 18 11

السواحل الشمالية : 16 11

شمال الصعيد : 20 9

جنوب الصعيد : 29 14