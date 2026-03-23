الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الأرصاد تحذر من أتربة في الجنوب وفرص لسقوط أمطار على هذه المناطق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الاثنين، طقس مائل للدفء نهارا على أغلب الأنحاء ،حار على جنوب الصعيد..بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء .

وعن الظواهر الجوية هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الصعيد وسيناء وخليجي السويس والعقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتكون خفيفة على مناطق من صحراء مطروح والسواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تمتد ضعيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة ، وتنشط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وجنوب الصعيد وجنوب محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة .

و بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية . أما  بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية.


فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :
العظمى الصغرى
القاهرة 23 12
العاصمة الجديدة 24 11
6 أكتوبر 24 11
بنهــــا 23 12
دمنهور 22 11
وادي النطرون 23 10
كفر الشيخ 22 12
بلطيم 22 12
المنصورة 22 12
الزقازيق 23 11
شبين الكوم 22 11
طنطا 22 11
دمياط 20 14
بورسعيد 21 12
الإسماعيلية 24 12
السويس 24 13
العريش 20 10
رفح 19 09
رأس سدر 22 13
نخل 20 07
كاترين 10 02
الطور 21 14
طابا 19 13
شرم الشيخ 23 16
الغردقة 24 14
الإسكندرية 20 12
العلمين الجديدة 20 12
مطروح 19 11
السلوم 19 11
سيوة 23 09
رأس غارب 23 13
سفاجا 24 14
مرسى علم 27 15
شلاتين 30 18
حلايب 28 17
أبو رماد 30 16
مرسى حميرة 27 16
أبرق 31 17
جبل علبة 31 17
رأس حدربة 23 16
الفيوم 22 10
بني سويف 22 09
المنيا 22 09
أسيوط 24 10
سوهاج 25 11
قنا 29 15
الأقصر 32 15
أسوان 33 17
الوادي الجديد 31 11
أبوسمبل 33 16
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:
العظمى الصغرى
مكة المكرمة 34 23
المدينة المنورة 30 17
الرياض 32 17
المنامة 27 21
أبوظبي 28 22
الدوحة 29 22
الكويت 26 19
دمشق 15 05
بيروت 17 13
عمان 13 05
القدس 14 06
غزة 19 11
بغداد 21 12
مسقط 29 24
صنعاء 22 10
الخرطوم 37 24
طرابلس 20 14
تونس 17 09
الجزائر 16 08
الرباط 22 11
نواكشوط 23 16
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
العظمى الصغرى
أنقرة 12 04
إسطنبول 11 08
إسلام آباد 25 14
نيودلهي 29 18
جاكرتا 32 24
بكين 19 05
كوالالمبور 36 25
طوكيو 15 08
أثينا 14 06
روما 15 04
باريس 15 06
مدريد 16 05
برلين 13 02
لندن 14 08
مونتريال 00 06-
موسكو 08 03-
نيويورك 09 00
واشنطن 15 01
أديس أبابا 20 13

