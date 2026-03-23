شبورة وأمطار وعواصف ترابية.. الأرصاد تُحذر من تقلبات مفاجئة تضرب هذه المناطق غدا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الثلاثاء، طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للدفء إلى دافئ نهارا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد..بينما يسود طقس بارد ليلآ.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية وجنوب سيناء ومناطق من محافظة البحر الأحمر وقد تغزر أحيانا مساء على السلوم ومطروح والعلمين على فترات متقطعة، وفرص ضعيفة جدا لأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية .

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 23 13

العاصمة الجديدة 24 11

6 أكتوبر 24 12

بنهــــا 23 13

دمنهور 22 12

وادي النطرون 23 12

كفر الشيخ 22 12

بلطيم 21 11

المنصورة 22 12

الزقازيق 23 13

شبين الكوم 22 12

طنطا 21 11

دمياط 20 12

بورسعيد 21 13

الإسماعيلية 24 12

السويس 23 13

العريش 20 10

رفح 19 09

رأس سدر 22 13

نخل 20 06

كاترين 10 02

الطور 21 14

طابا 20 13

شرم الشيخ 24 16

الغردقة 23 15

الإسكندرية 20 12

العلمين 20 12

مطروح 19 11

السلوم 18 11

سيوة 22 10

رأس غارب 23 13

سفاجا 24 14

مرسى علم 25 16

شلاتين 32 18

حلايب 28 17

أبو رماد 30 16

مرسى حميرة 27 16

أبــــــرق 32 17

جبل علبة 31 17

رأس حدربة 28 16

الفيوم 23 10

بني سويف 24 10

المنيا 23 11

أسيوط 24 12

سوهاج 26 14

قنا 29 15

الأقصر 32 16

أسوان 33 18

الوادي الجديد 31 15

أبوسمبل 34 20

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 34 23

المدينة المنورة 29 18

الرياض 32 19

المنامة 25 21

أبوظبي 31 22

الدوحة 28 23

الكويت 23 17

دمشق 16 06

بيروت 18 14

عمان 14 05

القدس 13 07

غزة 18 12

بغداد 16 13

مسقط 29 25

صنعاء 23 11

الخرطوم 40 25

طرابلس 17 13

تونس 18 09

الجزائر 14 04

الرباط 24 10

نواكشوط 24 16

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:



العظمى الصغرى

أنقرة 11 05

إسطنبول 11 08

إسلام آباد 29 14

نيودلهي 31 19

جاكرتا 33 25

بكين 21 05

كوالالمبور 37 25

طوكيو 18 12

أثينا 15 09

روما 19 05

باريس 18 08

مدريد 18 05

برلين 16 09

لندن 14 05

مونتريال 01 04-

موسكو 10 01-

نيويورك 08 03

واشنطن 12 05

أديس أبابا 23 13