حقيقة منح موظفي وقيادات وزارة التعليم والمديريات والإدارات التعليمية إجازة غداً |توضيح عاجل الآن

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قرار تعليق الدراسة في المدارس غداً وبعد غد ، لن يؤثر على سير العمل في دواوين وزارة التربية والتعليم و مديريات التربية و التعليم والإدارات التعليمية .

حيث قال المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد : إن جميع موظفي و قيادات وزارة التربية والتعليم و مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية سينتظمون في عملهم بشكل طبيعي غداً وبعد غد ، مشددا على أن الإجازة فقط للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بالمدارس .

وأوضح المصدر أن إستمرار العمل في الوزارة و المديريات التعليمية و الإدارات التعليمية يأتي في إطار عدم صدور أي قرارات رسمية بمنح أي اجازات غدا و بعد غد لموظفي الدولة حتى هذه اللحظة .

تعطيل الدراسة في المدارس لسوء الأحوال الجوية .. بيان رسمي

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسمياً عاجلاً ، أعلنت خلاله تعطيل الدراسة في المدارس لسوء الأحوال الجوية يومي غد وبعد غد

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها ، أن قرار تعطيل الدراسة في المدارس لسوء الأحوال الجوية غداً وبعد غد ، جاءنظرا للأحوال الجوية غير المستقرة التي من المتوقع أن تشهدها بعض المحافظات بداية من الغد الأربعاء

تعطيل الدراسة في المدارس .. اجازة للطلاب والمعلمين

وفي هذا الإطار وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمنح اجازة للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بالمدارس في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، غدا الأربعاء وبعد غد الخميس،وذلك بهدف تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب على مستوى الجمهورية، والعمل على حماية أبنائنا الطلاب من التعرض لأي مخاطر نتيجة سوء الأحوال الجوية.

الأرصاد الجوية تحذر من سوء حالة الطقس غدا

ومن جانبها حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك في بيان رسمي ، من حالة الطقس غداً ، مؤكدة أن جمهورية مصر العربية تشهد غدا حالة قوية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء ، يصاحبها فرص أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا وقد يصاحبها تساقط لحبات البرد على بعض المناطق ، مع انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات .

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية في بيانها : أنه سوف يصاحب كل هذه الظواهر نشاط للرياح تتراوح سرعتها من 40 إلى 50 كم/س مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق

درجات الحرارة المتوقعة غدا .. ماذا أعلنت الأرصاد الجوية ؟

القاهرة الكبرى و الوجه البحري : 18 11

السواحل الشمالية : 16 11

شمال الصعيد : 20 9

جنوب الصعيد : 29 14

وشهدت حالة الطقس خلال هذه الأيام تقلبات جوية عديدة، ما بين رياح شديدة وسقوط أمطار على مناطق متفرقة، وموجة طقس سيئ تعرض لها البلاد خلال الساعات القليلة المقبلة.