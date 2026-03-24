ترامب: الإيرانيون أرسلوا هدية كبيرة لنا لا يمكن الإفصاح عنها الآن
تزامنا مع إعلان صلاح عن مغادرة ليفربول.. آرني سلوت ضمن اهتمامات آياكس
حقيقة منح موظفي وقيادات وزارة التعليم والمديريات والإدارات التعليمية إجازة غداً |توضيح عاجل الآن
حكايات مؤلمة لعدد من الفتيات.. القصة الكاملة لواقعة تهديد الفتيات بصور فاضحة
ترامب : حققنا النصر في إيران .. ومفاوضات مع النظام بطهران
دعاء الرياح مكتوب.. ماذا تقول عند هبوب الرياح الشديدة؟ أدعية مأثورة عن النبي
مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام المصرية والدولية لاستعراض جهود مصر منذ بدء الحرب
والد ضحية كرموز : شوفت بنتي في المشرحة لأول مرة من 20 سنة
لمتابعة المستجدات بالمنطقة.. مدبولي يترأس اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات
بعد الكحك والرنجة والفسيخ .. 10 نصائح فعالة للتخلص من زيادة الوزن بعد عيد الفطر
هل تقرر إلغاء امتحانات شهر ابريل لطلاب صفوف النقل بالمدارس؟..التعليم تحسم الجدل
والدة ضحية كرموز: اتجوزت من 20 سنة ولا نعرف عنها شيئًا
أخبار البلد

حقيقة منح موظفي وقيادات وزارة التعليم والمديريات والإدارات التعليمية إجازة غداً |توضيح عاجل الآن

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قرار تعليق الدراسة في المدارس غداً وبعد غد ، لن يؤثر على سير العمل في دواوين وزارة التربية والتعليم و مديريات التربية و التعليم والإدارات التعليمية .

حيث قال المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد : إن جميع موظفي و قيادات وزارة التربية والتعليم و مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية سينتظمون في عملهم بشكل طبيعي غداً وبعد غد ، مشددا على أن الإجازة فقط للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بالمدارس .

وأوضح المصدر أن إستمرار العمل في الوزارة و المديريات التعليمية و الإدارات التعليمية يأتي في إطار عدم صدور أي قرارات رسمية بمنح أي اجازات غدا و بعد غد لموظفي الدولة حتى هذه اللحظة .

تعطيل الدراسة في المدارس لسوء الأحوال الجوية .. بيان رسمي

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسمياً عاجلاً ، أعلنت خلاله تعطيل الدراسة في المدارس لسوء الأحوال الجوية يومي غد وبعد غد

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها ، أن قرار تعطيل الدراسة في المدارس لسوء الأحوال الجوية غداً وبعد غد ، جاءنظرا للأحوال الجوية غير المستقرة التي من المتوقع أن تشهدها بعض المحافظات بداية من الغد الأربعاء

تعطيل الدراسة في المدارس .. اجازة للطلاب والمعلمين

وفي هذا الإطار وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمنح اجازة للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بالمدارس في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، غدا الأربعاء وبعد غد الخميس،وذلك بهدف تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب على مستوى الجمهورية، والعمل على حماية أبنائنا الطلاب من التعرض لأي مخاطر نتيجة سوء الأحوال الجوية.

الأرصاد الجوية تحذر من سوء حالة الطقس غدا

ومن جانبها حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك في بيان رسمي  ، من حالة الطقس غداً ، مؤكدة أن جمهورية مصر العربية تشهد غدا حالة قوية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء ، يصاحبها فرص أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا وقد يصاحبها تساقط لحبات البرد على بعض المناطق ، مع انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات .

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية في بيانها : أنه سوف يصاحب كل هذه الظواهر نشاط للرياح تتراوح سرعتها من 40 إلى 50 كم/س مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق 

درجات الحرارة المتوقعة غدا .. ماذا أعلنت الأرصاد الجوية ؟

القاهرة الكبرى و الوجه البحري : 18   11

السواحل الشمالية :     16      11

شمال الصعيد       :    20          9

جنوب الصعيد       :    29         14

وشهدت حالة الطقس خلال هذه الأيام تقلبات جوية عديدة، ما بين رياح شديدة وسقوط أمطار على مناطق متفرقة، وموجة طقس سيئ تعرض لها البلاد خلال الساعات القليلة المقبلة.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم تحسم الجدل

مدبولي

بعد قرارات تعطيل الدراسة.. هل غدا إجازة للموظفين بالحكومة والقطاع الخاص بسبب الطقس السيء؟

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

اجازة للطلاب والمعلمين بالمدارس الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية

الطقس

أماكن سقوط الأمطار الغزيرة والسيول .. وتحذيرات الأرصاد غدا الأربعاء

فؤاد الهاشم

إحالة فؤاد الهاشم للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة عابدين

اسعار الفراخ اليوم

بداية الانخفاض.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

الحد الأدني للأجور

زيادة 30% في الرواتب بهذا الموعد | بشرى عاجلة للموظفين بالدولة

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

الرقابة المالية

بنمو 77%.. حجم الأوراق المخصمة تسجل 132مليار جنيه في 2025

مشغولات ذهبية

آخر تحديث لسعر الذهب.. عيار 18 يسجل 5786 جنيها

الدولار

رسميا الآن.. ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

بالصور

بعد الكحك والرنجة والفسيخ .. 10 نصائح فعالة للتخلص من زيادة الوزن بعد عيد الفطر

نصائح للتخلص من الوزن بعد العيد
نصائح للتخلص من الوزن بعد العيد
نصائح للتخلص من الوزن بعد العيد

الفلفل الحار .. ما أهم فوائده للقلب والدماغ بعيدًا عن طعمه الحارق؟

فوائد الفلفل الحار الصحية
فوائد الفلفل الحار الصحية
فوائد الفلفل الحار الصحية

ما مرض سيلياك .. تعرّف على أعراضه وأسبابه وطرق علاجه

مرض السيلياك
مرض السيلياك
مرض السيلياك

أسهل اكلة .. طريقة عمل المكرونة بالصلصة والبصل للمبتدئات

مكرونة بالصلصة والبصل
مكرونة بالصلصة والبصل
مكرونة بالصلصة والبصل

فيديو

عزز مناعتك في الطقس المتقلب

لماذا تصاب بالبرد كثيرا؟.. الحل هنا

واقعة كرموز

لغز مأساة الإسكندرية.. اعترافات صادمة للمتهم بإنهاء حياة والدته وأشقائه الخمسة

المزيد

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

المزيد