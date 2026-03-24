تعليق الدراسة غداً وبعد غد في مصر بالمدارس|وزير التعليم: هدفنا حماية الطلاب

تعليق الدراسة غداً وبعد غد في مصر .. قرار عاجل أصدره وزير التربية والتعليم منذ قليل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان عاجل منذ قليل تعليق الدراسة غداً وبعد غد في مصر

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قرار تعليق الدراسة غداً وبعد غد في مصر يشمل جميع المدارس الموجودة في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية

تعليق الدراسة غداً وبعد غد في مصر .. سبب القرار؟

بحسب بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم ، قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ، تعليق الدراسة غداً وبعد غد في مصر ،نظراً لسوء الأحوال الجوية غداً وبعد غد ،وتحذيرات الأرصاد الجوية من الأحوال الجوية غير المستقرة التي من المتوقع أن تشهدها بعض المحافظات بداية من الغد الأربعاء

تعليق الدراسة غداً وبعد غد في مصر .. القرار للطلاب والمعلمين والعاملين بالمدارس

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ، أنه بموجب قرار تعليق الدراسة غداً وبعد غد في مصر ، سيتم منح منح اجازة للطلاب والمعلمين وكافة العاملين في جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية، غدا الأربعاء وبعد غد الخميس، وذلك بهدف تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب على مستوى الجمهورية، والعمل على حماية أبنائنا الطلاب من التعرض لأي مخاطر نتيجة سوء الأحوال الجوية.

الأرصاد الجوية تحذر من سوء حالة الطقس غدا

ومن جانبها حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك في بيان رسمي ، من حالة الطقس غداً ، مؤكدة أن جمهورية مصر العربية تشهد غدا حالة قوية من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء ، يصاحبها فرص أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا وقد يصاحبها تساقط لحبات البرد على بعض المناطق ، مع انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات .

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية في بيانها : أنه سوف يصاحب كل هذه الظواهر نشاط للرياح تتراوح سرعتها من 40 إلى 50 كم/س مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق

درجات الحرارة المتوقعة غدا .. ماذا أعلنت الأرصاد الجوية ؟

القاهرة الكبرى و الوجه البحري : 18 11

السواحل الشمالية : 16 11

شمال الصعيد : 20 9

جنوب الصعيد : 29 14

وشهدت حالة الطقس خلال هذه الأيام تقلبات جوية عديدة، ما بين رياح شديدة وسقوط أمطار على مناطق متفرقة، وموجة طقس سيئ تعرض لها البلاد خلال الساعات القليلة المقبلة.







