لتغيير النظام.. ضغوط داخل إدارة ترامب لتصعيد النزاع مع إيران

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مسؤول أمريكي مطلع أن بعض المقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمارسون ضغوطاً من أجل تصعيد التوتر مع إيران والسعي نحو تغيير النظام الحاكم في طهران.



وأشار المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن هذه الضغوط تأتي في وقت يتردد فيه البيت الأبيض في اتخاذ خطوات عسكرية مباشرة، مع محاولة الموازنة بين المصالح الداخلية والأمن الإقليمي والمخاطر المحتملة لأي تصعيد.



وأضاف المصدر أن بعض المقربين من ترامب يرون أن زيادة الضغط العسكري والاقتصادي على إيران قد تضعف النظام الإيراني وتسرع التغيير الداخلي، فيما تحذر قيادات سياسية وعسكرية من أن أي تصعيد قد يؤدي إلى ردود فعل عنيفة تشمل استهداف القوات الأميركية وحلفائها في المنطقة.



ويأتي هذا التطور في ظل استمرار المفاوضات الدبلوماسية غير الرسمية بين واشنطن وطهران، ومحاولات عدة وساطات دولية للحد من التوتر، بينما تستمر التوترات العسكرية منذ تفجر الأزمة في فبراير الماضي، مع تقارير عن هجمات متبادلة على مواقع عسكرية ومرافئ حيوية في المنطقة.



ويؤكد خبراء في الشأن الإيراني أن أي خطأ في تقدير الموقف قد يجر المنطقة إلى مواجهة مفتوحة، خصوصاً أن إيران تمتلك قدرة ردع واضحة تشمل الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، ما يجعل أي تصعيد أميركي محاطاً بمخاطر كبيرة.



في المقابل، يرى بعض المحللين أن الضغوط الداخلية على ترامب تأتي من تيار سياسي يسعى لاستعادة الدور الأميركي القوي في الشرق الأوسط عبر سياسات أكثر عدوانية تجاه إيران، وهو ما يعكس صراعاً داخل الإدارة الأميركية بين الحذر الدبلوماسي والرغبة في فرض أجندة استراتيجية حازمة.