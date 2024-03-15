محافظ أسيوط يتابع نتائج الموجة 22 للإزالات مع رؤساء المراكز

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعًا موسعا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء وكافة الجهات المعنية لمتابعة نتائج الموجة 22 للازالات التي انتهت المرحلة الثانية منها اليوم 15 مارس 2024 واستهدفت حالات التعديات على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة بنطاق المحافظة تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والزراعة والري وجهات الولاية وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لجهود استرداد أراضي الدولة وإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية .

جاء ذلك بحضور اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة ومحمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ وأحمد شوقي مدير عامة جهاز حماية أملاك الدولة وعلي هريدي مدير حماية الأراضي بمديرية الزراعة وبعض مديري المديريات الخدمية وجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومسئولي التفيش والمتابعة والشئون القانونية بالمحافظة.



ووجه محافظ أسيوط الشكر لكافة الأجهزة التنفيذية والأمنية على الجهود المبذولة خلال المرحلة الثانية للموجة الـ 22 التي بدأت في 24 فبراير الماضي وانتهت اليوم 15 مارس 2024 وأسفرت عن إزالة 513 حالة تعدي منها 341 حالة تعدي بالمباني على أراضي أملاك بمساحة 25805 مباني و49 حالة تعدي بالرزاعة عل أملاك دولة بمساحة 503 فدان و2 قيراط 6 سهم زراعة فضلا عن 123 حالة تعدي على أراضي زراعية خاصة بمساحة 28390 متر مربع.



وأكد المحافظ أن ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء يتم متابعته بصورة مستمرة مشيرًا إلى ما يحظى به ملف التعديات من اهتمام من القيادة السياسية مما يعطي قوة دفع كبيرة لجهود الأجهزة التنفيذية وقوات إنفاذ القانون لتطبيق القانون بكل حزم مشيرًا إلى أن الهدف من موجات الإزالة التي تشنها الدولة هو استرداد حق الشعب ممن يتعدون عليه.



وشدد اللواء عصام سعد على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومسئولي جهات الولاية بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وذلك من خلال المتابعة والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أَية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.



ووجه المحافظ بضرورة التخطيط الجيد واتخاذ كافة التدابير اللازمة للاستعداد للمرحلة القادمة من الموجة 22 وهي المرحلة الثالثة والأخيرة والتي تبدأ 23 مارس الجاري وتستمر حتى 12 أبريل المقبل والتأكيد على ضرورة التنسيق الكامل والتعاون التام بين كافة الجهات المعنية من مسئولي المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية، والقروية، ومديرية الزراعة، وحماية الأراضي، ومديرية الري، والأجهزة الأمنية، ومعاينة الأماكن المستهدفة بالإزالة، وتجهيز كافة المعدات واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدى بكل حزم للتعديات التى يتم رصدها وإيقاف تلك الظاهرة التى تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

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