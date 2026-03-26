رئيس كوريا الجنوبية يدعو لترشيد استهلاك الكهرباء مع تصاعد تداعيات حرب إيران على أسعار الطاقة

حث الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء، إذ قد يؤدي ارتفاع أسعار الوقود نتيجة الحرب مع إيران إلى التحول نحو الكهرباء، التي تتميز أسعارها باستقرار نسبي بفضل تعريفة حكومية محددة.

وعقد الرئيس اجتماعاً طارئاً لمناقشة تداعيات الحرب في إيران على رابع أكبر اقتصاد في آسيا، والذي يعتمد بشكل شبه كامل على واردات الطاقة.

ومن جانب خر، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ مساعديه مؤخراً برغبته في تجنب حرب طويلة مع إيران، مؤكدا أنه يأمل في إنهاء الصراع خلال الأسابيع القادمة.

وأوضحت مصادر مطلعة أن ترامب يرى أن الصراع في مراحله الأخيرة، وحث مستشاريه على الالتزام بالجدول الزمني الذي حدده في بداية العمليات العسكرية، والذي يتراوح بين أربعة وستة أسابيع.



ويأتي هذا الإعلان في وقت يزداد فيه التوتر الإقليمي، وسط محاولات دبلوماسية دولية لتجنب تصعيد عسكري أكبر يهدد الاستقرار في الشرق الأوسط.