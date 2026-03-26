أسامة كمال يحذر: شروط واشنطن قد تُشعل التصعيد.. ورفض إيران ليس مستبعدًا

حذر أسامة كمال من تداعيات الشروط التي تطرحها الولايات المتحدة لوقف الحرب مع إيران، معتبرًا أنها قد تتحول إلى مبرر لتصعيد عسكري جديد في حال رفضتها طهران.

مفاوضات حول القدرات العسكرية الإيرانية

وأوضح كمال، خلال تقديمه برنامج "مساء dmc" على قناة dmc، أن المطالب الأمريكية تتضمن بنودًا حساسة، من بينها فتح مضيق هرمز والدخول في مفاوضات حول القدرات العسكرية الإيرانية، مشيرًا إلى أن هذه الشروط تبدو أقرب إلى "قائمة استسلام"، على غرار ما جرى مع العراق قبل الغزو.

رفض إيراني متوقع

وأشار إلى أن هذه المطالب تمثل ضغطًا كبيرًا على الجانب الإيراني، لافتًا إلى أن رفضها قد يمنح واشنطن ذريعة للاستمرار في التصعيد العسكري، في ظل مشهد سياسي وعسكري بالغ التعقيد.

وأضاف أن أي تراجع من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو إدارته قد ينعكس سلبًا على وضعه الداخلي، ويؤثر على مصداقية الولايات المتحدة أمام حلفائها، ما يزيد من حساسية الموقف.

رفض سيناريو الاستسلام

ولفت كمال إلى وجود تقديرات تشير إلى أن إيران ترفض بشكل قاطع أي سيناريو يشبه "الاستسلام"، كما حدث مع اليابان بعد الحرب العالمية الثانية، مؤكدًا أنها رغم الضغوط والخسائر الاقتصادية، تتمسك بموقفها الرافض لمثل هذا النموذج، باعتباره مساسًا بسيادتها.