وول ستريت جورنال: ترامب يأمل في إنهاء الحرب مع إيران خلال الأسابيع القادمة
انخفضت 30 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس
تقارير إيرانية تؤكد استعداد الحوثيين للسيطرة على باب المندب
جيش الاحتلال: موجة واسعة من الهجمات على البنية التحتية الإيرانية تشمل أصفهان
لتغيير النظام.. ضغوط داخل إدارة ترامب لتصعيد النزاع مع إيران
وفاة والدة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق
مستشار نتنياهو بشأن المفاوضات لإنهاء الحرب: الإيرانيون يكذبون دائماً
حزب الله يوجّه ضربة مباشرة لمقر وزارة الدفاع الإسرائيلية بتل أبيب
ترامب: لم يكن لدينا خيار سوى الحرب للتخلص من السرطان الإيراني
شوبير عن الفوز بدوري الطائرة: نزعل شوية لكن يظل الأهلي الفرحة دائماً
عمرو الليثي: إذاعة القرآن الكريم منارةً مضيئة لنشر كتاب الله.. وصوتًا عذبًا في بيوت المصريين
دون إصابات.. انقلاب سيارة نقل محملة بردة دقيق داخل ترعة بأرمنت جنوب الأقصر
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أسامة كمال يحذر: شروط واشنطن قد تُشعل التصعيد.. ورفض إيران ليس مستبعدًا

أسامة كمال
أسامة كمال
محمد البدوي

حذر أسامة كمال من تداعيات الشروط التي تطرحها الولايات المتحدة لوقف الحرب مع إيران، معتبرًا أنها قد تتحول إلى مبرر لتصعيد عسكري جديد في حال رفضتها طهران.

مفاوضات حول القدرات العسكرية الإيرانية

وأوضح كمال، خلال تقديمه برنامج "مساء dmc" على قناة dmc، أن المطالب الأمريكية تتضمن بنودًا حساسة، من بينها فتح مضيق هرمز والدخول في مفاوضات حول القدرات العسكرية الإيرانية، مشيرًا إلى أن هذه الشروط تبدو أقرب إلى "قائمة استسلام"، على غرار ما جرى مع العراق قبل الغزو.

رفض إيراني متوقع

وأشار إلى أن هذه المطالب تمثل ضغطًا كبيرًا على الجانب الإيراني، لافتًا إلى أن رفضها قد يمنح واشنطن ذريعة للاستمرار في التصعيد العسكري، في ظل مشهد سياسي وعسكري بالغ التعقيد.

وأضاف أن أي تراجع من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو إدارته قد ينعكس سلبًا على وضعه الداخلي، ويؤثر على مصداقية الولايات المتحدة أمام حلفائها، ما يزيد من حساسية الموقف.

رفض سيناريو الاستسلام

ولفت كمال إلى وجود تقديرات تشير إلى أن إيران ترفض بشكل قاطع أي سيناريو يشبه "الاستسلام"، كما حدث مع اليابان بعد الحرب العالمية الثانية، مؤكدًا أنها رغم الضغوط والخسائر الاقتصادية، تتمسك بموقفها الرافض لمثل هذا النموذج، باعتباره مساسًا بسيادتها.

7 نصائح للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم

7 نصائح للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم
7 نصائح للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم
7 نصائح للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم

أطعمة تناولها في الطقس البارد الممطر
أطعمة تناولها في الطقس البارد الممطر
أطعمة تناولها في الطقس البارد الممطر

صبغ الشعر بلون الكاجو فى المنزل
صبغ الشعر بلون الكاجو فى المنزل
صبغ الشعر بلون الكاجو فى المنزل

سر الجمال الطبيعي… صابونة السدر السحرية للبشرة وللشعر
سر الجمال الطبيعي… صابونة السدر السحرية للبشرة وللشعر
سر الجمال الطبيعي… صابونة السدر السحرية للبشرة وللشعر

