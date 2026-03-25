عبد المنعم سعيد: إيران والولايات المتحدة لم يتخذا أي خطوة إيجابية من شأنها إنهاء الحرب

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، أنه يرجح أن تتصاعد العمليات العسكرية في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن العروض الأمريكية من الصعب أن يوافق عليها الطرف الإيراني.

وتابع عبد المنعم سعيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن إيران والولايات المتحدة غير مستعدين لاتخاذ أي خطوة إيجابية من شانها إنهاء الحرب.

وتابع المفكر السياسي، أن أمريكا تطلب من إيران التخلي عن صواريخها، مؤكدا أن هذا يعني التخلي عن سلاحها الدفاعي، مؤكدا أنه ليس بعيدا أن نصل لعمل عسكري جماعي في الشرق الأوسط لمواجهة الإعتداءات في المنطقة.