إسرائيل ترفض ربط مفاوضات إيران بإشراك حزب الله وتؤكد مواصلة العمليات في لبنان

كشفت مصادر أمنية إسرائيلية أن تل أبيب تعارض بشكل قاطع إشراك حزب الله في أي مفاوضات محتملة مع إيران، مؤكدة أنها لن تسمح بربط الساحتين الإيرانية واللبنانية في أي اتفاق مستقبلي.

ونقل موقع “والا” عن مصدر أمني قوله إن إسرائيل تعمل على فصل العلاقات العملياتية والسياسية بين إيران وحزب الله بشكل كامل، مشدداً على أن القيادة الإسرائيلية ماضية في عملياتها العسكرية ضد الحزب في لبنان حتى تحقيق أهدافها، بغض النظر عن مسار التفاهمات مع طهران.



وأضاف المصدر أن إيران تسعى إلى فرض معادلة تقضي بـ استمرار الهجمات ضد إسرائيل في حال لم تتوقف العمليات العسكرية في لبنان، وهو ما ترفضه تل أبيب بشكل حاسم، مؤكدة: “لن نسمح بهذا الربط”.



وأشار إلى أن حزب الله يواجه حالة من الارتباك والضغط بعد الضربات الأخيرة التي استهدفت مواقعه، في ظل ما وصفه بعجز الدعم الإيراني عن منع تلك الهجمات.



في المقابل، أفادت تقارير بأن إيران تشترط أن يشمل أي اتفاق لوقف إطلاق النار الجبهة اللبنانية، وتسعى لإدراج حزب الله ضمن أي ترتيبات مستقبلية، وهو ما نقلته إلى الوسطاء الدوليين.



كما أوضحت المصادر أن العمليات العسكرية ضد المنشآت والبنية التحتية العسكرية الإيرانية مستمرة، بالتوازي مع تنسيق كامل مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن إسرائيل وضعت “خطوطاً حمراء” لأي اتفاق، تشمل وقف الدعم الإيراني للفصائل المسلحة في المنطقة.