قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

إسرائيل ترفض ربط مفاوضات إيران بإشراك حزب الله وتؤكد مواصلة العمليات في لبنان

فرناس حفظي

كشفت مصادر أمنية إسرائيلية أن تل أبيب تعارض بشكل قاطع إشراك حزب الله في أي مفاوضات محتملة مع إيران، مؤكدة أنها لن تسمح بربط الساحتين الإيرانية واللبنانية في أي اتفاق مستقبلي.

ونقل موقع “والا” عن مصدر أمني قوله إن إسرائيل تعمل على فصل العلاقات العملياتية والسياسية بين إيران وحزب الله بشكل كامل، مشدداً على أن القيادة الإسرائيلية ماضية في عملياتها العسكرية ضد الحزب في لبنان حتى تحقيق أهدافها، بغض النظر عن مسار التفاهمات مع طهران.


وأضاف المصدر أن إيران تسعى إلى فرض معادلة تقضي بـ استمرار الهجمات ضد إسرائيل في حال لم تتوقف العمليات العسكرية في لبنان، وهو ما ترفضه تل أبيب بشكل حاسم، مؤكدة: “لن نسمح بهذا الربط”.


وأشار إلى أن حزب الله يواجه حالة من الارتباك والضغط بعد الضربات الأخيرة التي استهدفت مواقعه، في ظل ما وصفه بعجز الدعم الإيراني عن منع تلك الهجمات.


في المقابل، أفادت تقارير بأن إيران تشترط أن يشمل أي اتفاق لوقف إطلاق النار الجبهة اللبنانية، وتسعى لإدراج حزب الله ضمن أي ترتيبات مستقبلية، وهو ما نقلته إلى الوسطاء الدوليين.


كما أوضحت المصادر أن العمليات العسكرية ضد المنشآت والبنية التحتية العسكرية الإيرانية مستمرة، بالتوازي مع تنسيق كامل مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن إسرائيل وضعت “خطوطاً حمراء” لأي اتفاق، تشمل وقف الدعم الإيراني للفصائل المسلحة في المنطقة.

تل أبيب حزب الله إيران إسرائيل لبنان الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

مشروب تقوية المناعة وتهدئة الحساسية
مشروب تقوية المناعة وتهدئة الحساسية
مشروب تقوية المناعة وتهدئة الحساسية

بملابس ملفتة..زوجة خالد عليش من البرتغال
بملابس ملفتة..زوجة خالد عليش من البرتغال
بملابس ملفتة..زوجة خالد عليش من البرتغال

7 نصائح للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم
7 نصائح للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم
7 نصائح للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم

أطعمة تناولها في الطقس البارد الممطر
أطعمة تناولها في الطقس البارد الممطر
أطعمة تناولها في الطقس البارد الممطر

