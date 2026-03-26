حدث فجرًا .. تكليف جديد لـ سيد عبد الحفيظ بشأن الفريق الأول بالأهلي

في خطوة تستهدف فرض مزيد من الانضباط والتركيز داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كشفت تقارير إعلامية عن تحركات جديدة داخل القلعة الحمراء قبل المرحلة الحاسمة من الدوري الممتاز.

وكتب الناقد الرياضي أحمد درويش عبر حسابه على "فيسبوك": سيد عبد الحفيظ سيتواجد بشكل يومي ودائم مع الفريق الأول حتى نهاية المباريات الست الحاسمة في الدوري الممتاز، في إطار سعي الإدارة لتوفير أقصى درجات التركيز والاستقرار داخل الفريق".

وأعلن مجلس إدارة النادي الأهلي خلال اجتماعه امس الأربعاء عن عدة قرارات نارية، بعد استعراض التصور المقدم من ياسين منصور، نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ، عضو المجلس المكلف بملف الكرة، استعدادًا للموسم الجديد.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي القرارات التالية ضمن ثورة التصحيح لتحسين النتائج بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر واحتلال المركز الثالث في الدوري المصري:

توجيه الشكر للجنة التخطيط.

توجيه الشكر لإدارة الإسكاوتنج.

توجيه الشكر لإدارة التعاقدات.

تأكيد التقدير الكامل لما قدمته اللجان الثلاث.

كما شدد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على تواجد ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ بجانب الفريق الأول في المرحلة النهائية من بطولة الدوري، وإعلان بقية القرارات العاجلة الخاصة بقطاع الكرة خلال الجلسة القادمة.

بدلا من الخطيب، الأهلي يكلف ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ رسميًّا بالإشراف على الكرة

فيما وافق مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه، وبناء على طلب محمود الخطيب، رئيس النادي، على تكليف ياسين منصور نائب الرئيس، وسيد عبد الحفيظ، عضو المجلس، بمهمة الإشراف العام على شؤون كرة القدم، مع منحهما كافة الصلاحيات والدعم الكامل من مجلس الإدارة.

يذكر أن محمود الخطيب كان مشرفًا على الكرة في النادي الأهلي على مدار السنوات الماضية منذ توليه رئاسة القلعة الحمراء.