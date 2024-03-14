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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: تذليل العقبات أمام خدمات مركز معلومات شبكات المرافق والبنية الأساسية

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي نائب رئيس مركز المعلومات وشبكات المرافق

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام عمل مركز معلومات شبكات المرافق والبنية الأساسية وتقديمه للخدمات المنوط به تقديمها للمواطنين والجهات المختلفة بطريقة سهلة وميسرة خاصة مع توافر أحدث الأجهزة والمعدات في المركز لافتاً إلى اهتمامه ومتابعته الدورية لأعمال هذا المركز منذ قرار إنشائه واختيار المقر له وحتى تشغيله واقرار لائحته المالية والإدارية وعمله بالفعل على أرض الواقع وهو ما يساهم في تقديم الخدمات بأعلى جودة ووفقًا للمعايير والمواصفات العالمية وذلك ضمن توجه الدولة للتحول الرقمي وتحويل المرافق الأرضية إلى شبكات رقمية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

جاء ذلك خلال لقائه مع المهندسة رانيا مجدي نائب رئيس مركز المعلومات وشبكات المرافق والبنية الأساسية بالمحافظة بحضور أشرف محمد مدير الشئون المالية بالمحافظة.


وقد تناول اللقاء ما تم تنفيذه من خلال مركز شبكات المرافق والبنية الأساسية خلال الفترة الماضية وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة وما تم تحقيقه من إنجازات فضلاً عن بعض المعوقات التي تواجه العمل واستمرار أعمال التطوير وتحقيق مزيد من الانجازات واستعراض بعض الحلول العاجلة التي يمكن تنفيذها.

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وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية رفع كفاءة وتطوير الأداء بالمركز بصفة مستمرة والعمل على استغلال الأجهزة والإمكانات المتاحة لديهم الاستغلال الأمثل خاصة وإنها تعتبر أحداث الوسائل العلمية والتكنولوجية ونظم المعلومات الجغرافية وأجهزة كشف متقدمة وحديثة ورفعها مساحياً وإنتاج خرائط مناسبة لتلك المرافق والخدمات والأعمال المساحية وذلك لتنمية وتعظيم الموارد والإيرادات المتاحة بالمحافظة وحماية المرافق المختلفة في باطن الأرض من أي إتلاف أو تدمير قد يحدث نتيجة الحفر العشوائي لتنفيذ وتوصيل المرافق وأعمال الصيانة والطوارئ للقطاعات المختلفة كـ (الكهرباء ، والغاز الطبيعي ، والتليفونات ، والمياه ، والصرف الصحي) مشيراً إلى أهمية الاستعانة بأجهزة مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة والذي يعد أول مركز متخصص في رفع المرافق ووضعها على خرائط مساحية دقيقة (رقمية وورقية) من خلال قاعدة بيانات متكاملة للبنية الأساسية (تحتية وفوقية) مع التحديث المستمر لها.

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