محافظ أسيوط: إزالة 13 حالة تعد على أملاك دولة بمركزي الفتح وديروط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم إزالة 13 حالة تعدي على أملاك دولة بمركزي الفتح وديروط، ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 للإزالات التي يتم تنفيذها بكافة المراكز والمدن تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لجهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.



وأشار المحافظ إلى أن تلك الإزالات التي تم تنفيذها بمركزي الفتح وديروط تمت تحت إشراف اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير العام المساعد وبمتابعة أحمد شوقي مدير عام جهاز أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز الفتح وتضمنت تنفيذ 4 حالات تعد على أملاك دولة تابعة للطرق بمساحة450 متر مربع و3 حالات تعدي على خط التنظيم بمساحة 415 متر مربع بمركز الفتح بالإضافة إلى 6 حالات تعدي على خط التنظيم بمركز ديروط بمساحة 18 متر مربع بإجمالي عدد حالات إزالة 13 حالة على مساحة 883 متر مربع وذلك باستخدام معدات الوحدات المحلية للمركزين وفي وجود قوة أمنية ومسئولي جهات الولاية.



وأكد اللواء عصام سعد أهمية التعاون بين كافة الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية والتنسيق المتسمر مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ وغرفة الأزمات المركزية بالمحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة على التعديات وفقًا للجدول الزمني المقرر دون تهاون أو تقاعس لفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.



كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.



جدير بالذكر أن الموجة 22 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث بدأت المرحلة الأولى منها في 27 يناير الماضي وانتهت 16 فبراير وبعدها بدأت المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس الجاري على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024.