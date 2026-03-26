إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ من إيران باتجاه الأراضي المحتلة
هجوم إيراني بالصواريخ والمسيرات على الإمارات وبيان عاجل لوزارة الدفاع
الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وبرق ورياح قوية تضرب عدة مناطق اليوم
إنطلاق امتحانات شهر مارس 2026 في المدارس الأسبوع المقبل .. شوف جدولك
بعد قليل ..أولى جلسات محاكمة جيهان الشماشرجي وآخرين في قضية سرقة بالإكراه
مسيّرات مجهولة تهاجم ناقلة نفط مملوكة لشركة ALTURA التركية في البحر الأسود
إعلام إسرائيلي: 3 مصابين في كفر قاسم وسط البلاد إثر سقوط شظايا صاروخ إيراني
جيش الاحتلال: إطلاق صواريخ من إيران تجاه القدس ووسط إسرائيل
إصابات وأضرار جسيمة في كفر قاسم وسط إسرائيل جراء سقوط صاروخ انشطاري
دعاء نزول المطر للرزق مستجاب.. اغتنموا ساعة الإجابة
بعد تراجع أمس.. سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الخميس
إنتهاء "إجازة سوء الطقس" بالمدارس اليوم.. وعودة الدراسة الأسبوع المقبل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

إصابات وأضرار جسيمة في كفر قاسم وسط إسرائيل جراء سقوط صاروخ انشطاري

صورة من موقع الهجوم
فرناس حفظي

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية بأن التقارير الأولية أفادت بسقوط صاروخ في منطقة كفر قاسم، وسط إسرائيل، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص وتضرر مبانٍ في الموقع.

وأظهرت لقطات مصورة من موقع الانفجار حفرة كبيرة في الطريق، بالإضافة إلى انقلاب سيارات نتيجة قوة الارتطام، ما يعكس حجم الدمار الذي خلفه الصاروخ.

وأُبلغت السلطات المحلية  في إسرائيل عن الحادث، فيما نُقل المصابون لتلقي العلاج اللازم.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي بجروح خطيرة جراء قذيفة هاون أُطلقت على القوات في لبنان، ونُقل الجندي إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم إبلاغ عائلته.

من جانب آخر، كشفت تقارير حقوقية عن أدلة تشير إلى استخدام إسرائيل ذخائر الفوسفور الأبيض خلال عملياتها العسكرية في جنوب لبنان، ما أعاد إثارة الجدل حول مدى التزامها بقوانين الحرب.

وأفادت “هيومن رايتس ووتش” بأنها تحققت من عدد من الصور ومقاطع الفيديو التي توثق انفجارات لذخائر تحتوي على الفوسفور الأبيض فوق مناطق سكنية، لا سيما في بلدة يحمر جنوب البلاد، خلال المراحل الأولى من التصعيد.

ويُعد الفوسفور الأبيض مادة حارقة تُستخدم عسكريًا لأغراض التمويه أو الإضاءة، إلا أن استخدامه في مناطق مدنية يثير انتقادات واسعة، نظرًا لما يسببه من حرائق وإصابات خطيرة وانبعاثات سامة.

وبحسب باحثين، فإن هذا النوع من الذخائر استُخدم بشكل متكرر في المنطقة، مع تسجيل مئات الحالات خلال الفترات الماضية، بعضها في مناطق مأهولة، ما أدى إلى أضرار بيئية وزراعية واسعة.

في المقابل، لم تؤكد إسرائيل استخدام الفوسفور الأبيض بشكل غير قانوني، مشيرة إلى صعوبة التحقق من طبيعة الذخائر اعتمادًا على المشاهد المصورة فقط، ومشددة على أنها تتخذ إجراءات للحد من وقوع خسائر بين المدنيين.

منطقة كفر قاسم وسط إسرائيل إسرائيل جنوب لبنان إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرارات غلق المدارس.. هل غدا الخميس إجازة للموظفين بسبب الطقس السيئ؟

هل غدا الخميس إجازة للموظفين بسبب الطقس السيئ؟.. بيان عاجل من مجلس الوزراء

أسعار الدواجن

انخفضت 30 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

رسميًا.. الحكومة تعلن تفاصيل زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور بهذا الموعد

بعد اجتماع الرئيس السيسي مع مدبولي.. متى يتم الإعلان عن زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور؟

عودة التوقيت الصيفي 2026 في مصر.. الموعد الرسمي وتفاصيل التطبيق

عودة التوقيت الصيفي 2026 في مصر.. الموعد الرسمي وتفاصيل التطبيق

الدواجن

الكيلو بـ78 جنيه.. تراجع كبير في أسعار الدواجن بالأسواق| تفاصيل

الهيئة العامة للارصاد الجوية

رياح قوية والأمطار مستمرة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

منتخب إريتريا بقيادة هشام يكن

بقيادة هشام يكن.. إريتريا تحقق فوزا تاريخيا وتقترب من حلم التأهل لكأس أمم أفريقيا

الخطيب و اسامة حسنى

رد فعل غير متوقع من أسامة حسني بعد الهجوم الأخير على محمود الخطيب

ترشيحاتنا

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : موت الحضارة .. قراءة في فلسفة الإفساد وتدمير أصول الحياة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بالصور

لدايت صحى..طريقة تحضير دجاج مشوي بالزعتر

طريقة تحضير دجاج مشوي بالزعتر .
طريقة تحضير دجاج مشوي بالزعتر .
طريقة تحضير دجاج مشوي بالزعتر .

مع موجة البرد ..مشروب لتقوية المناعة وتهدئة الحساسية

مشروب تقوية المناعة وتهدئة الحساسية
مشروب تقوية المناعة وتهدئة الحساسية
مشروب تقوية المناعة وتهدئة الحساسية

بملابس ملفتة..زوجة خالد عليش من البرتغال

بملابس ملفتة..زوجة خالد عليش من البرتغال
بملابس ملفتة..زوجة خالد عليش من البرتغال
بملابس ملفتة..زوجة خالد عليش من البرتغال

وجبات خفيفة.. 7 نصائح للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم

7 نصائح للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم
7 نصائح للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم
7 نصائح للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : موت الحضارة .. قراءة في فلسفة الإفساد وتدمير أصول الحياة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما لا يقال عن الاهتمام .. من التعارف إلى الزواج بين الشغف والمسؤولية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: عزيزي القارئ.. احذر: أمامك فخ!

المزيد