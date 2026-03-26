مع موجة البرد ..مشروب لتقوية المناعة وتهدئة الحساسية

لو بتعاني من الحساسية وضعف المناعة، الأفضل تختار مشروب طبيعي مضاد للالتهابات ويقوّي الجسم من غير ما يهيّج الحساسية فى هذه الموجة التى تشهدها البلاد من البرد القارس.

مشروب لمن يعانى من الحساسية و ضعف المناعة..

المكونات:

1 كوب ماء دافئ

عصير نصف ليمونة

1 ملعقة صغيرة عسل نحل طبيعي

¼ ملعقة صغيرة كركم

رشة زنجبيل مطحون

رشة قرفة (اختياري)

التحضير:

سخّن الماء لحد ما يبقى دافئ (مش مغلي).

أضف عصير الليمون.

ضيف العسل وقلّب كويس.

أضف الكركم والزنجبيل والقرفة.

اشربه دافئ على الريق أو قبل النوم.

الفوائد:

يقوّي جهاز المناعة بشكل طبيعي

يقلل الالتهابات (مهم لمرضى الحساسية)

يساعد الجسم يقاوم نزلات البرد

يهدّي الكحة واحتقان الصدر