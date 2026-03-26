من كواليس أضعف حلقة.. أحمد حلمي يشارك صورة له

شارك الفنان أحمد حلمي صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهر أحمد حلمي في الصورة من كواليس تصوير فيلم "أضعف حلقة" ، وتفاعل معه المتابعون بوضع القلوب الحمراء.

وكان قد أعلن الفنان أحمد حلمي انتهاء تصوير فيلمه الجديد “أضعف خلقه”، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وشارك أحمد حلمي فيديو من كواليس التصوير واحتفال صناع العمل، وعلق: “فركش فيلم أضعف خلقه ويا رب الفيلم يعجب الجمهور”.

بعد ثلاث سنوات من الغياب، يعود النجم المصري المحبوب أحمد حلمي إلى الشاشة الكبيرة في الفيلم المنتظر "أضعف خلقه" للمخرج عمر هلال، وهو الفيلم الذي يشهد أول تعاون بين حلمي والنجمة هند صبري، التي تعتبر إحدى أبرز النجمات العربيات وأكثرهن تقديراً على الساحة الدولية.

"أضعف خلقه" من إخراج عمر هلال الذي سبق أن قدم فيلم “ڤوي ڤوي ڤوي”، الذي حقق نجاحاً كبيراً وفاز بعدة جوائز، وكان هو أول تعاون له مع فيلم كلينك، كما كان أيضًا هو الاختيار الرسمي لمصر لتمثيلها في جوائز الأوسكار.

وقد حقق “ڤوي ڤوي ڤوي” أكثر من 6 ملايين دولار في المنطقة، ليصبح أحد أكثر الأفلام العربية ابتكاراً في السنوات الأخيرة، وهو الآن مصدر إلهام لعدة نسخ عالمية.