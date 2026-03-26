أحمد بيلا لصدى البلد: إفيهات «عين سحرية» أغلبها ارتجال و«لافلي» الأقرب للجمهور|فيديو

أوركيد سامي

كشف الفنان  الشاب  عن كواليس مشاركته في مسلسل «عين سحرية»، متحدثًا عن أبرز الإفيهات التي حققت انتشارًا واسعًا بين الجمهور، وطبيعة العمل التي جمعت بين أكثر من لون درامي.
وأكد أحمد بيلا في تصريحات لصدى البلد أن نسبة كبيرة من الإفيهات داخل المسلسل جاءت بشكل ارتجالي أثناء التصوير، وهو ما منح العمل طابعًا خاصًا من العفوية والواقعية، مشيرًا إلى أن هذا الأسلوب ساعد على وصول الكوميديا بشكل طبيعي وقريب من الجمهور.

وأضاف أن كلمة «لافلي» تعد من أشهر الإفيهات التي ارتبطت به خلال أحداث المسلسل، موضحًا أنه يستخدمها في حياته اليومية منذ فترة طويلة مع أصدقائه، وعندما وجد أنها مناسبة لطبيعة العلاقة بين شخصيتي «توحه» و«عادل»، قام بتوظيفها داخل الأحداث، لتصبح واحدة من الجمل المميزة التي لاقت تفاعلًا كبيرًا.

وأشار إلى أن مسلسل «عين سحرية» يعتمد على توليفة تجمع بين التشويق والإثارة والكوميديا، وهو ما جعله مختلفًا وقادرًا على جذب انتباه المشاهدين، خاصة مع تنوع الخطوط الدرامية داخل العمل.

كما أعرب بيلا عن سعادته بالتعاون مع المخرج ، مؤكدًا أنه يمتلك رؤية إخراجية مميزة، وساهم في خلق حالة من التناغم بين جميع عناصر العمل، مما انعكس بشكل واضح على الشاشة.

وتحدث عن كواليس العمل مع النجوم المشاركين، حيث يضم المسلسل مجموعة كبيرة من الفنانين، من بينهم ، و، إلى جانب عدد كبير من الفنانين، وهو ما أضاف ثراءً فنيًا للعمل.

واختتم أحمد بيلا تصريحاته مؤكدًا أن ردود الفعل الإيجابية التي تلقاها المسلسل تعكس نجاحه في تحقيق التوازن بين الترفيه والدراما، خاصة مع الإفيهات التي خرجت بشكل بسيط وعفوي، لكنها استطاعت أن تترك بصمة واضحة لدى الجمهور.

ويشارك في بطولة مسلسل “عين سحرية”: باسم سمرة، محمد علاء، عمر الشريف، وجنا الأشقر، إلى جانب عدد كبير من الفنانين.
العمل من إخراج السدير مسعود.

7 نصائح للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم
