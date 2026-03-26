كريم العدل لصدى البلد: مسلسل «كان يا ما كان» تجربة واقعية تعكس العلاقات ونهايته مفتوحة

كشف المخرج كريم العدل عن كواليس وأسرار مسلسل «كان يا ما كان»، مؤكدًا أن العمل جاء من منطلق تقديم دراما اجتماعية قريبة من الناس وتعبر عن تفاصيل حقيقية يعيشها المجتمع، وليس مجرد قصة خيالية تقليدية.

وأوضح العدل في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري أن الفكرة الأساسية للمسلسل اعتمدت على رصد العلاقات الإنسانية بشكل واقعي وصادق، مشيرًا إلى أن جميع الشخصيات داخل العمل مستوحاة من نماذج موجودة بالفعل، وهو ما جعل الجمهور يشعر بمدى قرب الأحداث منه وتأثره بها.

وأضاف أن التحدي الأكبر كان في تقديم هذا القدر من الواقعية دون تجميل أو مبالغة، قائلاً إن فريق العمل حرص على إظهار المشاهد كما هي في الحياة، بما تحمله من صعوبات وضغوط نفسية وتراكمات قد تؤثر على تصرفات الأفراد وقراراتهم.

وتحدث كريم العدل عن شخصية الزوج التي قدمها النجم ماجد الكدواني، مؤكدًا أنها من أكثر الشخصيات التي تحملت أبعادًا إنسانية معقدة، حيث ظهر الزوج في مواقف عديدة كشخص مظلوم، وهو ما دفع الجمهور للتعاطف معه بشكل كبير.
أما عن شخصية «داليا» التي جسدتها الفنانة يسرا اللوزي، فأشار إلى أنها كانت محور جدل كبير بين المشاهدين، موضحًا أن هذا الجدل كان مقصودًا، حيث تعمد صُنّاع العمل تقديم شخصية تحمل تناقضات نفسية واضحة، تجعل الجمهور منقسمًا بين التعاطف معها ورفض تصرفاتها. وأضاف أن الأحداث كشفت تدريجيًا حجم الضغوط النفسية والتراكمات التي مرت بها، وهو ما يفسر كثيرًا من سلوكها داخل القصة.
وأكد المخرج أن العمل لا يسعى لتقديم أحكام نهائية أو إجابات قاطعة، بل يهدف إلى طرح تساؤلات حول طبيعة العلاقات وكيف يمكن أن تتأثر بالعوامل النفسية والظروف الحياتية المختلفة.

وعن النهاية المفتوحة، أوضح كريم العدل أنها كانت خيارًا فنيًا متعمدًا، لافتًا إلى أنه لا يوجد جزء ثانٍ للمسلسل، وأن النهاية تُركت للجمهور ليختار التفسير الذي يراه مناسبًا، بين احتمالات متعددة تعكس وجهات نظر مختلفة للأحداث.

وأشار إلى أن هذا النوع من النهايات يمنح المشاهد دورًا أكبر في التفاعل مع العمل، ويجعله شريكًا في صياغة المعنى، بدلًا من الاكتفاء بدور المتلقي فقط.

واختتم العدل تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح «كان يا ما كان» يعود إلى صدقه وقربه من الناس، مشددًا على أن الدراما الواقعية التي تحترم عقل المشاهد وتناقش قضاياه الحقيقية ستظل قادرة على تحقيق تأثير قوي ومستمر.

مسلسل كان ياما كان
كان ياما كان مسلسل دراما اجتماعية، ويشارك من خلاله النجم ماجد الكدواني، وعارفة عبد الرسول وريتال عبد العزيز، الفنانة يسرا اللوزي، في البطولة، وهو من تأليف شيرين دياب، وإخراج كريم العدل وإنتاج أحمد الجنايني.

