الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

توبا بويوكستون تفاجئ الجمهور بدور مختلف في فيلم "Sultana" وتنافس في مهرجان إسطنبول

النجمة التركية توبا بويوكستون
النجمة التركية توبا بويوكستون
أوركيد سامي

لفت الإعلان الترويجي الأول لفيلم "Sultana" الأنظار بشكل واسع، بعدما كشف عن تحول لافت في مسيرة النجمة التركية توبا بويوكستون، التي تظهر هذه المرة في دور راقصة داخل ملهى ليلي، في تجربة فنية تحمل الكثير من الجرأة والتجديد مقارنة بأعمالها السابقة.

الفيلم، الذي كتب نصه إردي إشِك وأخرجه علي كمال غوفن، تدور أحداثه في أجواء مغلقة داخل أحد الملاهي الليلية في إسطنبول، حيث تتشابك العلاقات الإنسانية مع صراعات النفوذ والسيطرة بين الراقصات.

ويغوص العمل في كواليس هذا العالم المليء بالأسرار، كاشفًا عن التوترات النفسية والتحديات التي تواجه الشخصيات في بيئة قاسية تحكمها المنافسة.

ولم يمر العمل مرور الكرام على الساحة السينمائية، إذ تمكن من دخول المنافسة الرسمية ضمن فعاليات مهرجان إسطنبول السينمائي في دورته الـ45، حيث يتنافس على جائزة "التوليب الذهبي"، وهي واحدة من أبرز الجوائز التي تمنحها السينما التركية للأعمال المتميزة.

ومن المنتظر أن يُعرض الفيلم لأول مرة أمام لجنة تحكيم دولية، وسط ترقب كبير من النقاد وصناع السينما.

ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة من الأسماء البارزة إلى جانب توبا بويوكستون، من بينهم دريا بينار آق، سيراي كايا، روجبيـن إردن، بيغوم أكايا، شيرين سلطان صالدملِ، إتير إيسن، طارو أمير تكين، هاكان كوركتاش، نور سورير، وجاغلار تشوروملو، ما يمنح الفيلم ثقلًا فنيًا وتنوعًا في الأداء.

ويرفع "Sultana" شعار "قصة سلطة من أكثر مسارح إسطنبول سرية"، في إشارة إلى عالم خفي تدور فيه معارك غير مرئية، حيث تتصارع الشخصيات على النفوذ والبقاء.

ويقدم الفيلم مزيجًا من الحكايات ذات الطابع التقليدي مع أجواء الحياة الليلية الحديثة، في قالب درامي مشوق يعكس تحولات المجتمع.

هذا الدور الجديد قد يمثل محطة مهمة في مشوار توبا بويوكستون، إذ يبدو أنها تسعى من خلاله إلى إعادة تعريف صورتها الفنية، والتوجه نحو أدوار أكثر تعقيدًا وعمقًا، ما يعزز من حضورها على الساحة السينمائية ويمنحها فرصة لاستكشاف مناطق درامية جديدة.

طبيعية 100%.. صبغ الشعر بلون الكاجو في المنزل

