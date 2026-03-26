إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة جراء قذيفة هاون في جنوب لبنان
هل يجوز التبرك بماء المطر؟.. أستاذ بالأزهر يجيب
مواعيد مباريات منتخب مصر المقبلة استعدادا لكأس العالم
لا تهاون مع التراث.. إيقاف المسؤولين عن واقعة "سائحات السيرابيوم" وإحالتهم للتحقيق
أقل حدة.. الأرصاد تكشف عن أماكن سقوط الأمطار ونشاط الرياح اليوم
رئيس كوريا الجنوبية يدعو لترشيد استهلاك الكهرباء مع تصاعد تداعيات حرب إيران على أسعار الطاقة
حدث فجرًا .. تكليف جديد لـ سيد عبد الحفيظ بشأن الفريق الأول بالأهلي
رئيس قناة الأهلي السابق يسخر من أزمة إيقاف قيد الزمالك: بتعرفوا تعدوا لغاية كام
الرئيس التنفيذي لشركة نفط أبوظبي: إغلاق مضيق هرمز إرهاب اقتصادي
أكسيوس: ترامب يرفض مقترح نتنياهو بدعوة الإيرانيين للاحتجاج
الدم بقى مية.. القصة الكاملة لشاب انهى حياة والدته بطعنة نافذة في إدفو
إسرائيل ترفض ربط مفاوضات إيران بإشراك حزب الله وتؤكد مواصلة العمليات في لبنان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مواعيد مباريات منتخب مصر المقبلة استعدادا لكأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

يختتم  منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريباته اليوم الخميس داخل معسكره المقام بمركز المنتخبات الوطنية، وذلك في إطار التحضيرات الجادة لخوض منافسات كأس العالم المقبلة. 

ويسعى الجهاز الفني بقيادة حسام حسن إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، من خلال برنامج تدريبي مكثف يتخلله مواجهات ودية قوية تمنح الفريق احتكاكًا دوليًا مهمًا.

مواعيد مباريات مصر الودية في مارس

ضمن خطة الإعداد، يخوض المنتخب مباراتين وديتين أمام منتخبات قوية، حيث يلتقي أولًا مع منتخب السعودية يوم الجمعة 27 مارس في تمام الساعة 7:30 مساءً. وتُعد هذه المواجهة فرصة لتجربة عدد من العناصر الجديدة والوقوف على مستوى الانسجام داخل الفريق.

بعد ذلك، يواجه الفراعنة اختبارًا أكثر قوة أمام منتخب إسبانيا يوم 31 مارس في تمام الساعة 9:00 مساءً، وهي مباراة منتظرة تمنح الجهاز الفني رؤية أوضح حول جاهزية الفريق قبل الاستحقاقات الرسمية.

تفاصيل معسكر مارس وقائمة المنتخب

انطلق معسكر منتخب مصر يوم 22 مارس، وشهد انضمام مجموعة مميزة من اللاعبين في مختلف المراكز. في حراسة المرمى يتواجد محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مهدي سليمان، ومحمد علاء.

أما خط الدفاع فيضم عناصر بارزة مثل محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، وأحمد فتوح. وفي خط الوسط، يعتمد المنتخب على مجموعة قوية تشمل إمام عاشور ومحمود تريزيجيه وعمر مرموش.

ويقود الهجوم كل من مصطفى محمد وناصر منسي، في ظل رغبة الجهاز الفني في اختبار أكثر من خيار هجومي قبل المرحلة المقبلة.

طموحات كبيرة قبل المونديال

يسعى منتخب مصر إلى تحقيق أقصى استفادة من هذه المباريات الودية، سواء على مستوى الأداء أو النتائج، من أجل الظهور بشكل قوي في كأس العالم. وتُعد هذه المرحلة حاسمة لتحديد القوام الأساسي للفريق، وبناء الانسجام بين اللاعبين، بما يضمن المنافسة بقوة على الساحة الدولية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

السعودية تطلق الإنذار الأحمر في مكة المكرمة.. أمطار غزيرة متوقعة تشمل جدة وعدة محافظات غداً

بعد قرارات غلق المدارس.. هل غدا الخميس إجازة للموظفين بسبب الطقس السيئ؟

هل غدا الخميس إجازة للموظفين بسبب الطقس السيئ؟.. بيان عاجل من مجلس الوزراء

حالة الطقس

موعد تحسن حالة الطقس وانتهاء الأمطار الغزيرة والصقيع

رسميًا.. الحكومة تعلن تفاصيل زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور بهذا الموعد

بعد اجتماع الرئيس السيسي مع مدبولي.. متى يتم الإعلان عن زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور؟

أسرة كرموز

خاص.. تحقيقات النيابة العامة في واقعة مذ.بحة كرموز بالإسكندرية

الخطيب

اجتماع ناري في الأهلي.. الخطيب يفجر مفاجآت وقرارات تاريخية "تفاصيل"

الدواجن

الكيلو بـ78 جنيه.. تراجع كبير في أسعار الدواجن بالأسواق| تفاصيل

مدبولي

يعقد مؤتمرًا صحفيًا| مدبولي يترأس اجتماع الحكومة غدًا.. حزمة قرارات مُنتظرة تخص الأسعار والاستثمارات

ترشيحاتنا

نائب الرئيس الأمريكي

لماذا تفضل إيران التفاوض مع نائب ترامب بدلا من ويتكوف وكوشنر؟

ألمانيا

ألمانيا: أحكام بالسجن على متهمين خططوا لاستهداف سفارة إسرائيل في برلين

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن: ضربنا أكثر من 10 آلاف هدف وأغرقنا 92% من سفن إيران

بالصور

مع موجة البرد ..مشروب لتقوية المناعة وتهدئة الحساسية

مشروب تقوية المناعة وتهدئة الحساسية
مشروب تقوية المناعة وتهدئة الحساسية
مشروب تقوية المناعة وتهدئة الحساسية

بملابس ملفتة..زوجة خالد عليش من البرتغال

بملابس ملفتة..زوجة خالد عليش من البرتغال
بملابس ملفتة..زوجة خالد عليش من البرتغال
بملابس ملفتة..زوجة خالد عليش من البرتغال

وجبات خفيفة.. 7 نصائح للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم

7 نصائح للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم
7 نصائح للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم
7 نصائح للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم

أطعمة تناولها في الطقس البارد.. دليلك لتعزيز المناعة والدفء

أطعمة تناولها في الطقس البارد الممطر
أطعمة تناولها في الطقس البارد الممطر
أطعمة تناولها في الطقس البارد الممطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : موت الحضارة .. قراءة في فلسفة الإفساد وتدمير أصول الحياة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما لا يقال عن الاهتمام .. من التعارف إلى الزواج بين الشغف والمسؤولية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: عزيزي القارئ.. احذر: أمامك فخ!

المزيد