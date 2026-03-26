مواعيد مباريات منتخب مصر المقبلة استعدادا لكأس العالم

يختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريباته اليوم الخميس داخل معسكره المقام بمركز المنتخبات الوطنية، وذلك في إطار التحضيرات الجادة لخوض منافسات كأس العالم المقبلة.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة حسام حسن إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، من خلال برنامج تدريبي مكثف يتخلله مواجهات ودية قوية تمنح الفريق احتكاكًا دوليًا مهمًا.

مواعيد مباريات مصر الودية في مارس

ضمن خطة الإعداد، يخوض المنتخب مباراتين وديتين أمام منتخبات قوية، حيث يلتقي أولًا مع منتخب السعودية يوم الجمعة 27 مارس في تمام الساعة 7:30 مساءً. وتُعد هذه المواجهة فرصة لتجربة عدد من العناصر الجديدة والوقوف على مستوى الانسجام داخل الفريق.

بعد ذلك، يواجه الفراعنة اختبارًا أكثر قوة أمام منتخب إسبانيا يوم 31 مارس في تمام الساعة 9:00 مساءً، وهي مباراة منتظرة تمنح الجهاز الفني رؤية أوضح حول جاهزية الفريق قبل الاستحقاقات الرسمية.

تفاصيل معسكر مارس وقائمة المنتخب

انطلق معسكر منتخب مصر يوم 22 مارس، وشهد انضمام مجموعة مميزة من اللاعبين في مختلف المراكز. في حراسة المرمى يتواجد محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مهدي سليمان، ومحمد علاء.

أما خط الدفاع فيضم عناصر بارزة مثل محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، وأحمد فتوح. وفي خط الوسط، يعتمد المنتخب على مجموعة قوية تشمل إمام عاشور ومحمود تريزيجيه وعمر مرموش.

ويقود الهجوم كل من مصطفى محمد وناصر منسي، في ظل رغبة الجهاز الفني في اختبار أكثر من خيار هجومي قبل المرحلة المقبلة.

طموحات كبيرة قبل المونديال

يسعى منتخب مصر إلى تحقيق أقصى استفادة من هذه المباريات الودية، سواء على مستوى الأداء أو النتائج، من أجل الظهور بشكل قوي في كأس العالم. وتُعد هذه المرحلة حاسمة لتحديد القوام الأساسي للفريق، وبناء الانسجام بين اللاعبين، بما يضمن المنافسة بقوة على الساحة الدولية.