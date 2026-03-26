تعرف علي المواعيد الجديدة للملك لير .. تفاصيل

كشف المسرح القومي، عن المواعيد الجديدة لمسرحية الملك لير للنجم يحيي الفخراني، المقرر عرضها يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

ومن المقرر عرض المسرحية يوم الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة في تمام الساعة السادسة والنصف.

كان المسرح القومي، برئاسة الدكتور أيمن الشيوي، احتفل بوصول العرض المسرحي «الملك لير» إلى محطته المئوية، بعد تقديم 100 ليلة ناجحة على خشبة المسرح القومي بالعتبة، في حدث يُعد تتويجًا لمسيرة من الإقبال الجماهيري والنجاح النقدي منذ انطلاق العرض.

ويأتي هذا الاحتفال ليعكس المكانة التي حققها العمل بين رواد المسرح ومحبي الأدب الكلاسيكي، إذ نجح في إعادة تقديم النص الشكسبيري الخالد برؤية فنية معاصرة، منحته روحًا جديدة دون التخلي عن عمقه الدرامي وأبعاده الإنسانية.

ويقوم ببطولة العرض النجم الكبير يحيى الفخراني، الذي قدّم شخصية الملك لير بحضور مسرحي آسر وأداء يجمع بين الحس الإنساني والقدرة على تجسيد تحولات الشخصية الدرامية، بينما يتولى الإخراج المسرحي شادي سرور، الذي قدّم رؤية إخراجية معاصرة اعتمدت على بناء بصري وتشكيل مسرحي حافظ على روح النص الأصلي، مع مراعاة لغة مسرحية تناسب ذائقة الجمهور الحديث.

وحظي العرض بإشادات واسعة من النقاد والمتخصصين، كما شهد حضورًا جماهيريًا كثيفًا منذ الليلة الأولى، وهو ما اعتبره المسرح القومي دليلًا على عودة الجمهور إلى قاعات العرض واستعادة المسرح لدوره التنويري والفني.

ويُعد «الملك لير» واحدًا من أبرز العروض التي قدمها المسرح القومي خلال السنوات الأخيرة، حيث جمع بين القيمة الأدبية للنص، والاحترافية الفنية لصناع العمل، ليشكّل تجربة مسرحية مميزة تعزز حضور المسرح الكلاسيكي في المشهد الثقافي المصري المعاصر.