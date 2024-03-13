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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: تطوير ورفع كفاءة 74 منزلا بقرى الفتح وأبوتيج ضمن مشروع سترة

تطوير ٧٤ منزل ضمن
تطوير ٧٤ منزل ضمن مبادرة سترة بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تطوير ورفع كفاءة 74 منزلا بقرى مركزي الفتح وأبوتيج ضمن مشروع "سترة" وفي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجًا لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين المديريات والمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام توفير وتطوير الخدمات وتوفير سكن كريم للأسر الأكثر احتياجًا بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا.

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وأوضح محمد فراج مدير فرع مؤسسة مصر الخير بأسيوط إنه بناء على بروتوكول التعاون تم تنفيذ مشروع سترة بـ 46 منزلا بقرية بني مر بمركز الفتح، وعدد 28 منزلا بقرية دكران مركز أبوتيج تحت رعاية وإشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة لافتاً إلى استهداف تطوير ورفع كفاءة 74منزلا للأسر الفقيرة من خلال تنفيذ (أعمال محارة، تأسيس وتشطيب كهرباء، تأسيس وتشطيب صحي، أعمال نجارة، أعمال بياض، عمل خرسانة، أرضية وتركيب سيراميك) لافتاً إلى السعادة التي لاقاها أسر تلك المنازل عند تسليمهم بعد إعادة إعمارها وتطويرها مشيراً إلى تنفيذ الخدمات والمشروعات الخيرية خدمة لأهالي محافظة أسيوط وبخاصة المناطق الأكثر احتياجاً ومنها توزيع المساعدات الموسمية كـ( شنط رمضان ، لحوم الأضاحي ، بطاطين الشتاء ، قوافل بيطرية ، وقوافل طبية علاجية مجانية وتوقيع الكشف على العيون وإجراء الجراحات المطلوبة لهم، إعادة إعمار وتنمية القرى الأكثر احتياجاً والأجهزة التعويضية) وغيرها من الخدمات.

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أسيوط أخبار أسيوط إطلاق مبادرة حياة كريمة الأسر الأكثر احتياج ا مبادرة سترة تطوير منازل

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