الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وبرق ورياح قوية تضرب عدة مناطق اليوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد اليوم الخميس فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة، حيث تكون:

متوسطة إلى غزيرة أحيانًا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال سيناء وخليج السويس وشمال البحر الأحمر

رعدية في بعض المناطق خاصة السواحل الشمالية الشرقية

تقل شدتها تدريجيًا مع تقدم ساعات النهار

امتداد الأمطار إلى القاهرة ومناطق أخرى

أوضحت الهيئة أن هناك فرصًا لهطول:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى، جنوب الوجه البحري، مدن القناة، وسط وجنوب سيناء، وشمال الصعيد

أمطار خفيفة على جنوب الصعيد وجنوب البحر الأحمر

رياح قوية وتدهور في الرؤية

تشهد معظم الأنحاء نشاطًا ملحوظًا للرياح بسرعة تتراوح بين 30 إلى 50 كم/س، ما يؤدي إلى:

زيادة الإحساس ببرودة الطقس

إثارة الرمال والأتربة

انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر في بعض المناطق خاصة الصحراء الغربية وجنوب الصعيد

تحذيرات مهمة من الظواهر الجوية

حذرت الأرصاد من عدة مخاطر قد تصاحب السحب الرعدية (بنسبة حدوث تقارب 30%)، منها:

رياح هابطة قوية

احتمال ضربات البرق

فرص تساقط حبات البرد

نصائح بتجنب الوقوف أسفل الأشجار أو اللوحات الإعلانية والمباني المتهالكة

احتمالية تساقط الثلوج على مرتفعات سانت كاترين

موعد تحسن الأحوال الجوية

أشارت الهيئة إلى أن الطقس يبدأ في التحسن اعتبارًا من الجمعة 27 مارس، مع:

استقرار في الأحوال الجوية

ارتفاع درجات الحرارة من 3 إلى 5 درجات

و يُفضل متابعة التحديثات أولًا بأول وارتداء ملابس مناسبة وتوخي الحذر أثناء التنقل، خاصة في المناطق المعرضة للأمطار والرياح الشديدة.