رياح قوية والأمطار مستمرة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

أعلنت الهيئة العامة الأرصاد الجوية المصرية عن استمرار تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من جنوب الصعيد نتيجة نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة .

الهيئة العامة الأرصاد الجوية المصرية

حالة الطقس

وتابعت :"حيث سجلت أسوان مستوى رؤية ٥٠٠ متر رمال مثارة ، مع استمرار سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومناطق من القاهرة الكبرى وخليج السويس وسيناء خلال فترات الليل على فترات متقطعة".

وأكملت :"ومن المتوقع أن تستمر الأجواء الماطرة اليوم الخميس ٢٦ مارس لكن تكون أقل حدة عما شاهدناه يوم الأربعاء ٢٥ مارس ٢٠٢٦".

وكانت قد كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس الخميس 26 مارس 2026، مع استمرار حالة عدم الاستقرار القوية التي تؤثر على البلاد منذ يوم الأربعاء.

ومن المتوقع هطول أمطار متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال سيناء وخليج السويس وشمال محافظة البحر الأحمر، قد تكون غزيرة أحيانًا ورعدية على بعض المناطق، وخاصة السواحل الشمالية الشرقية، مع تقلص شدتها تدريجيًا مع تقدم ساعات النهار.

كما تتوقع الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مع تراجع شدة الأمطار تدريجيًا.

بينما تسجل مناطق وسط وجنوب الصعيد وجنوب البحر الأحمر فرص أمطار خفيفة متقطعة.

نشاط الرياح وتأثيره

تشهد أغلب الأنحاء نشاطًا للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و50 كم/س، ما يزيد من الإحساس بالبرودة وقد يثير الرمال والأتربة ويؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر في مناطق الصحراء الغربية وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر.

السحب الرعدية والمخاطر المصاحبة

من المتوقع أن تصاحب السحب الرعدية ظواهر جوية بنسبة حدوث تصل إلى 30%، تشمل:

نشاط رياح قوية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

فرص ضربات البرق وحبات البرد في بعض المناطق.

ضرورة تجنب الوقوف أسفل الأشجار واللوحات الإعلانية والمنازل المتهالكة.

فرص سقوط الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.

حالة الطقس الأربعاء 25 مارس

شهدت مختلف المحافظات المصرية يوم الأربعاء موجة عدم استقرار جوي شديد، مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مصحوبة بسحب رعدية ورياح نشطة في ذروة تأثير المنخفض القطبي.

سجلت درجات الحرارة حوالي 15 درجة مئوية وسط أجواء شتوية باردة، وزادت البرودة الإحساس بها بسبب الرياح.

تفاصيل الأمطار حسب المناطق

السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري:

تشمل الإسكندرية، العلمين، الضبعة، مطروح، البحيرة، وكفر الشيخ.

أمطار غزيرة ورعدية أحيانًا، مع حبات البرد أحيانًا.

قد تصل الأمطار إلى حد السيول في بعض المناطق المنخفضة وسيناء وشمال البحر الأحمر وخليج السويس والعقبة.

محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى:

تشمل الدقهلية، دمياط، بورسعيد، الغربية، المنوفية، الشرقية، القاهرة الكبرى، مدن القناة، الفيوم، بني سويف، المنيا.

أمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانًا، مع نشاط رياح 40–50 كم/س.

انخفاض الرؤية الأفقية وفرص حبات البرد في المناطق المكشوفة.

وسط وجنوب الصعيد والصحراء الغربية وجنوب البحر الأحمر:

أمطار خفيفة إلى متوسطة، مع نشاط للرياح المثيرة للأتربة والرمال.

انخفاض مدى الرؤية لأقل من 1000 متر أحيانًا.

درجات الحرارة أقل بمقدار 3–4 درجات عن الأيام السابقة، ما يزيد الإحساس بالبرودة.

توقعات الطقس الخميس 26 مارس

يتوقع خبراء الأرصاد تحسنًا نسبيًا في الأحوال الجوية مع انخفاض تدريجي في شدة الأمطار، لكن تبقى بعض المناطق معرضة لهطول الأمطار المتقطعة:

شمال الصعيد، خليج السويس، وجنوب سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات.

السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري: أمطار متقطعة مع انخفاض نشاط الرياح.

القاهرة الكبرى ومدن القناة: طقس بارد صباحًا يتحسن تدريجيًا نهارًا.

جنوب الصعيد: طقس مستقر نسبيًا، درجات حرارة معتدلة، وأمطار غائبة.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: نهارًا ~20 °C، ليلاً ~11 °C

السواحل الشمالية: نهارًا ~18 °C، ليلاً ~10 °C

شمال الصعيد: نهارًا ~21 °C، ليلاً ~9 °C

جنوب الصعيد: نهارًا ~23 °C، ليلاً ~12 °C

ملخص طقس الأربعاء والخميس

الأربعاء 25 مارس: أمطار غزيرة ورعدية في السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، نشاط للرياح وبرودة ملموسة، وقد تصل لحد السيول في بعض المناطق.

الخميس 26 مارس

تحسن نسبي، أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات، انخفاض نشاط الرياح، ودرجات حرارة معتدلة مقارنة بالأربعاء.