البابا يوقف اجتماع الأربعاء خلال «الخمسين» ويُهنئ بمرور 40 عامًا على ظهور العذراء بكنيسة بابا دوبلو

أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن توقف اجتماع الأربعاء الأسبوعي لقداسته، طوال فترة الخمسين المقدسة.

جاء ذلك في نهاية عظته في الاجتماع ذاته والذي عقد مساء اليوم بالمقر البابوي بالقاهرة.

وعن التوقف المؤقت لاجتماع الأربعاء قال قداسته: "سوف يتوقف الاجتماع ثم يعود مع بدايات صوم الرسل في بداية شهر يونيو، أتمنى لكم أيامًا سعيدة ومقدسة ومباركة في ختام الصوم وأسبوع الآلام وعيد القيامة وأيام الخمسين المقدسة.كل عام وأنتم بخير."

وفي سياق آخر أشار قداسة البابا إلى مناسبة الاحتفال بمرور ٤٠ عامًا على ظهور السيدة العذراء في كنيسة القديسة دميانة بأرض بابادوبلو بشبرا، مشيرًا إلى أن الظهور بدأ يوم ٢٥ مارس عام ١٩٨٦. مقدمًا التهنئة بهذه المناسبة.