ماما عفاف الهلاوي لصدى البلد: برنامج سينما الأطفال وقف بعد ارتدائي الحجاب.. «صفوت الشريف قاللي ممنوع على الشاشة»

قالت الإعلامية ماما عفاف الهلاوي، مقدمة أشهر برامج الأطفال في تاريخ التليفزيون المصري «سينما الأطفال»، إن تكريم الرئيس يعني لي الكثير ورفضت الظهور منذ تقاعدي منذ أكثر من 25 عاما في أي برامج أو حوارات صحفية لأن تاريخي يتحدث عني.

وأضافت الهلاوي في حوار خاص لـ«صدى البلد»: وجه الوزير يوسف السباعي بضرورة تقديم برنامج للأطفال كل يوم لمدة ساعة ، وكل مذيعة قدمت ساعة لكن يوم الجمعة رفضته جميع المذيعات منهم نجوي إبراهيم لانشغالهن مع أبنائهن في يوم الإجازة الأسبوعية وطلب منى تقديمه فوافقت على الفور.

وتابعت"لم أكن أتصور نجاح برنامج “سينما الأطفال” بهذا الشكل .

وأشارت ماما عفاف إلى أنها كانت تصطحب أولادها كل يوم جمعة الساعة 9 صباحاً إلى سينما مترو لدخول الحفلة التي ينتهي عرضها 10 صباحاً تقدم السينما في هذه الساعة رسوم متحركة للأطفال ،وكل الأمهات تصطحب أولادها لمشاهدته ففكرت أن تقدم لهم في المنزل أفلام للأطفال في هذه الساعه.

ونوهت إلى أن الأمهات والأجداد بدأوا في متابعة البرنامج مع أولادهم وظل البرنامج مستمر لمدة 17 سنة ، حتى ارتدت الحجاب.

وأوضحت : رفض صفوت الشريف ظهوري لأنه يمنع ظهور المذيعات المحجبات على الشاشة فقدمت برنامج مثل جولة في الملعب بصوتي فقط حتى أصبحت رئيسة للقناة الرابعة وهذا كان ختام مسيرتي المهنية.