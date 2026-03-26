مسيّرات مجهولة تهاجم ناقلة نفط مملوكة لشركة ALTURA التركية في البحر الأسود

أفادت قناة NTV التركية بأن مسيّرات مجهولة هاجمت ناقلة نفط مملوكة لشركة ALTURA التركية في البحر الأسود قبالة السواحل التركية.

وقالت القناة التركية إن الهجوم أدى إلى إلحاق أضرار بالسفينة، حيث طلب طاقم السفينة المساعدة.

وفي وقت لاحق، ذكرت وزارة النقل التركية أن مهاجمين مجهولين هاجموا السفينة "ميدفولغا-2" التي كانت متجهة من روسيا إلى جورجيا محملة بشحنة من زيت عباد الشمس على بعد 80 ميلا من الساحل التركي.

وقالت السلطات التركية، في بيان، إن السفينة "ميدفولغا-2" لم تطلب المساعدة.

وأكدت السلطات التركية أن أفراد طاقم الناقلة الروسية التي تعرضت للهجوم، وعددهم 13 فردا، في حالة جيدة، حيث تتجه السفينة نحو ميناء سينوب.