تحذير صادم .. إيران تخشى من «الخدعة الثالثة» لترامب قبل مفاوضات باكستان
البابا تواضروس يستقبل الأنبا أكسيوس لبحث ملفات إيبارشية المنصورة
برلماني لبناني: حزب الله أراد ربط لبنان بالجبهة الإيرانية دفاعا عن الحرس الثوري
خطوط الإمداد تحت القصف.. ضربة إسرائيلية في بحر قزوين تستهدف التحالف الروسي الإيراني
واقعة مأساوية .. مصرع سيدة على يد نجلها في أسوان بعد طعنها بسلاح أبيض
25 جنيها.. أسعار الدواجن تواصل التراجع في الأسواق
ظلام في إسرائيل.. انقطاع الكهرباء عن نتانيا شمال تل أبيب بعد الهجوم الإيراني
الهجمات تتوالى.. تدمير 4 مُسيّرات استهدفت المنطقة الشرقية في السعودية
مفاوضات بدون إسرائيل.. داني دانون: تل أبيب خارج محادثات أمريكا وإيران في باكستان
تصدّي ناجح.. الدفاعات الجوية الكويتية تُحبط هجمات صاروخية وطائرات مُسيّرة مُعادية
دلع واستهتار .. «دروجبا» يُهاجم لاعبي الأهلي بعد الخسارة أمام الترجي
مع تحذيرات العاصفة والأمطار .. 8 نصائح طبية لحماية الأطفال من نزلات البرد والإنفلونزا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خطوط الإمداد تحت القصف.. ضربة إسرائيلية في بحر قزوين تستهدف التحالف الروسي الإيراني

بحر قزوين
بحر قزوين
ناصر السيد

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، اليوم الأربعاء أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن غارة جوية على موقع بحري في بحر قزوين، مستهدفةً دعم روسيا لإيران في الحرب.

وأوضحت وول ستريت جورنال، نقلا عن مصادر مطلعة أن الغارة الجوية الإسرائيلية ألحقت الضرر بخط إمداد تستخدمه روسيا وإيران لنقل الذخائر والطائرات المسيّرة وغيرها من الأسلحة.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن هذه الغارة التي نُفّذت الأسبوع الماضي، تعد الأولى من نوعها لإسرائيل على أكبر بحر داخلي في العالم. 

ويربط هذا البحر، الذي يقع خارج نطاق البحرية الأمريكية، موانئ روسية وإيرانية تفصل بينها مسافة 600 ميل تقريبًا، مما يتيح للدولتين تبادل الأسلحة والسلع الأخرى بحرية، كالقمح والنفط.

وحذّر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الثلاثاء من أن أي امتداد للصراع الإيراني إلى بحر قزوين سيُعتبر "أمرًا سلبيا للغاية"، في ظل تصاعد العمليات العسكرية وتوسع نطاقها الجغرافي.

وجاء التحذير الروسي بعد تقارير عن هجمات إسرائيلية استهدفت مواقع بحرية إيرانية في بحر قزوين، بما في ذلك زوارق صواريخ قالت تل أبيب إنها دمرت خلالها قدرات طهران البحرية.

 وأوضح بيسكوف أن الكرملين يراقب عن كثب التصريحات المتضاربة الصادرة عن واشنطن وطهران بشأن مسار المفاوضات، وسط مخاوف من صعوبة تحقيق تهدئة مع استمرار التصعيد العسكري.

وتكتسب منطقة بحر قزوين حساسية خاصة بسبب إطلالة كل من روسيا وإيران عليها، وارتباط البلدين باتفاق شراكة استراتيجية أُبرم العام الماضي، ما يثير مخاوف موسكو من انزلاق المواجهة إلى نطاق أوسع يمس مصالحها المباشرة.

نصائح لحماية الأطفال من نزلات البرد والإنفلونزا
نصائح لحماية الأطفال من نزلات البرد والإنفلونزا
نصائح لحماية الأطفال من نزلات البرد والإنفلونزا

