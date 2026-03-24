الكرملين يحذر من امتداد الحرب الإيرانية إلى بحر قزوين

حذّر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، من أن أي امتداد للصراع الإيراني إلى بحر قزوين سيُعتبر "أمرًا سلبيا للغاية"، في ظل تصاعد العمليات العسكرية وتوسع نطاقها الجغرافي.

وجاء التحذير الروسي بعد تقارير عن هجمات إسرائيلية استهدفت مواقع بحرية إيرانية في بحر قزوين، بما في ذلك زوارق صواريخ قالت تل أبيب إنها دمرت خلالها قدرات طهران البحرية.

وأوضح بيسكوف أن الكرملين يراقب عن كثب التصريحات المتضاربة الصادرة عن واشنطن وطهران بشأن مسار المفاوضات، وسط مخاوف من صعوبة تحقيق تهدئة مع استمرار التصعيد العسكري.

وتكتسب منطقة بحر قزوين حساسية خاصة بسبب إطلالة كل من روسيا وإيران عليها، وارتباط البلدين باتفاق شراكة استراتيجية أُبرم العام الماضي، ما يثير مخاوف موسكو من انزلاق المواجهة إلى نطاق أوسع يمس مصالحها المباشرة.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات في شمال إيران للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير، ضمن عملية استهدفت مواقع بحرية في مدينة بندر أنزلي الساحلية، التي تعد أحد أهم مراكز الشحن المرتبطة بإيران وروسيا.