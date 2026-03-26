إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ من إيران باتجاه الأراضي المحتلة
هجوم إيراني بالصواريخ والمسيرات على الإمارات وبيان عاجل لوزارة الدفاع
الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وبرق ورياح قوية تضرب عدة مناطق اليوم
إنطلاق امتحانات شهر مارس 2026 في المدارس الأسبوع المقبل .. شوف جدولك
بعد قليل ..أولى جلسات محاكمة جيهان الشماشرجي وآخرين في قضية سرقة بالإكراه
مسيّرات مجهولة تهاجم ناقلة نفط مملوكة لشركة ALTURA التركية في البحر الأسود
إعلام إسرائيلي: 3 مصابين في كفر قاسم وسط البلاد إثر سقوط شظايا صاروخ إيراني
جيش الاحتلال: إطلاق صواريخ من إيران تجاه القدس ووسط إسرائيل
إصابات وأضرار جسيمة في كفر قاسم وسط إسرائيل جراء سقوط صاروخ انشطاري
دعاء نزول المطر للرزق مستجاب.. اغتنموا ساعة الإجابة
بعد تراجع أمس.. سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الخميس
إنتهاء "إجازة سوء الطقس" بالمدارس اليوم.. وعودة الدراسة الأسبوع المقبل
رئيس التحرير
طه جبريل
هجوم إيراني بالصواريخ والمسيرات على الإمارات وبيان عاجل لوزارة الدفاع

وزارة الدفاع الإماراتية
وزارة الدفاع الإماراتية
محمود نوفل

أفادت وزارة الدفاع الإماراتية، بأن الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.


وذكرت الوزارة الإماراتية في بيان لها أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ الباليستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.

وفي وقت سابق ؛ أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن وحدات الدفاع الجوي نجحت في التعامل مع 9 طائرات مسيرة قادمة من إيران خلال الساعات القليلة الماضية .
 


ووفق البيان الصادر عن الوزارة الإماراتية؛ تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 357 صاروخاً باليستياً، و 15 صاروخ جوال، و 1815 طائرة مسيرة وذلك ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة .


وأبان البيان الإماراتي أن الهجمات الإيرانية أدت إلى استشهاد 3 من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهما واجبهما الوطني، ومقتل 6 مدنيين من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية والفلسطينية، وإصابة 166 بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة من الجنسية الإماراتية، المصرية، السودانية، الإثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية، البنغلادشية، السريلانكية، الأذربيجانية، اليمنية، الأوغندية، الإرتيرية، اللبنانية، الأفغانية، البحرينية، جزر القمر، التركية، العراقية، النيبالية، النيجيرية، العمانية، الأردنية، الفلسطينية، الغانية، الأندونيسية، السويدية والتونسية. 

بعد قرارات غلق المدارس.. هل غدا الخميس إجازة للموظفين بسبب الطقس السيئ؟

هل غدا الخميس إجازة للموظفين بسبب الطقس السيئ؟.. بيان عاجل من مجلس الوزراء

انخفضت 30 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

رسميًا.. الحكومة تعلن تفاصيل زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور بهذا الموعد

بعد اجتماع الرئيس السيسي مع مدبولي.. متى يتم الإعلان عن زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور؟

عودة التوقيت الصيفي 2026 في مصر.. الموعد الرسمي وتفاصيل التطبيق

عودة التوقيت الصيفي 2026 في مصر.. الموعد الرسمي وتفاصيل التطبيق

الدواجن

الكيلو بـ78 جنيه.. تراجع كبير في أسعار الدواجن بالأسواق| تفاصيل

الهيئة العامة للارصاد الجوية

رياح قوية والأمطار مستمرة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

منتخب إريتريا بقيادة هشام يكن

بقيادة هشام يكن.. إريتريا تحقق فوزا تاريخيا وتقترب من حلم التأهل لكأس أمم أفريقيا

الخطيب و اسامة حسنى

رد فعل غير متوقع من أسامة حسني بعد الهجوم الأخير على محمود الخطيب

محمود الخطيب ونهاوند سري

نهاوند سري تدافع عن الأهلي: فوقوا لنفسكم.. كفاية إن خسارته بتفرحكم أكتر من مكسبكم

الفنان هشام ماجد

هشام ماجد: غيابي عن رمضان بسبب الانشغال.. وفيلم «برشامة» حلم قديم تحقق

تور مصطفى بدرة، الخبير الإقتصادي

مصطفى بدرة: تداعيات الحرب الأمريكية الأيرانية تضغط على الاقتصاد.. وتكاليف الشحن تقفز 200%

لدايت صحى..طريقة تحضير دجاج مشوي بالزعتر

طريقة تحضير دجاج مشوي بالزعتر .
مع موجة البرد ..مشروب لتقوية المناعة وتهدئة الحساسية

بملابس ملفتة..زوجة خالد عليش من البرتغال

وجبات خفيفة.. 7 نصائح للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : موت الحضارة .. قراءة في فلسفة الإفساد وتدمير أصول الحياة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما لا يقال عن الاهتمام .. من التعارف إلى الزواج بين الشغف والمسؤولية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: عزيزي القارئ.. احذر: أمامك فخ!

المزيد