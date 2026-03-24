الإمارات تعلن مقتل متعاقد مدني وإصابة 5 جنود في هجوم صاروخي بالبحرين

أفادت وزارة الدفاع الإماراتية، يوم الثلاثاء، بمقتل متعاقد مدني يحمل الجنسية المغربية ويعمل مع القوات المسلحة الإماراتية، وذلك أثناء تنفيذه مهمة اعتيادية داخل مملكة البحرين، نتيجة هجوم صاروخي إيراني.

وأوضحت الوزارة أن الهجوم أسفر أيضًا عن إصابة 5 من منتسبيها، واصفةً إياه بالاعتداء الخطير.

من جانبها، ذكرت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن المتعاقد كان يشارك في أداء مهامه إلى جانب القوات البحرينية ضمن جهود التصدي للهجمات الإيرانية، حيث لقي مصرعه خلال تلك العمليات.

كما أشارت إلى إصابة عدد من أفرادها إلى جانب عناصر من القوات المسلحة الإماراتية أثناء قيامهم بواجبهم في مواجهة هذه الهجمات.