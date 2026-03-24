الخارجية الروسية تدين الهجمات ضد المدنيين والمنشآت في الإمارات

أدانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، الهجمات الموجهة ضد المدنيين والمنشآت المدنية في الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت الخارجية الروسية، في بيان أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، "أكدت موسكو أن هذه الحرب ما كان ينبغي أن تندلع أبدًا، ولا يوجد ما يبرر استمرارها .. ومن الضروري بشكل عاجل تجنب المزيد من الخسائر البشرية والمادية بكل الوسائل".

وأكد البيان دعم روسيا القوي للإمارات العربية المتحدة في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، وإدانتها للهجمات الموجهة ضد المدنيين وكذلك ضد البنية التحتية المدنية، مشددًا على أن روسيا ستواصل جهود الوساطة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار ووضع حد لمزيد من الأعمال العدائية واستعادة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط في أقرب وقت ممكن.

صدر البيان عقب لقاء جمع بين نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر عليموف وسفير الإمارات في موسكو محمد أحمد الجابر.