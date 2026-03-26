إنطلاق امتحانات شهر مارس 2026 في المدارس الأسبوع المقبل .. شوف جدولك

تنطلق امتحانات شهر مارس 2026 لطلاب صفوف النقل في المدارس ، من يوم السبت الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٦ للمديريات التعليمية التي تعمل بها المدارس من يوم السبت ، ومن يوم الأحد الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٦ للمديريات التعليمية التي تعمل بها المدارس من يوم الأحد

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليق الدراسة في المدارس خلال امتحانات شهر مارس 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات شهر مارس 2026 سوف تعقد في المدارس في جزء من اليوم الدراسي ، مع استمرار باقي اليوم الدراسي بشكل طبيعي وفقا لخطة المناهج الدراسية دون تأثير على باقي حصص اليوم الدراسي بالمدرسة

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قراراً عاجلاً بإعداد جميع أسئلة امتحانات شهر مارس 2026، من داخل كتب الوزارة المدرسية وأسئلة كتيب التقييمات فقط ، دون الإستعانة بأي مصادر خارجية.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنهأ قد أصدرت تعليمات حذرت خلالها واضعي امتحانات شهر مارس 2026 بجميع المدارس من مخالفة هذا القرار ، مؤكدة أن المسئولية ستقع على واضع الامتحان ، وأن الموجهين العموم مكلفين بمتابعة هذا الأمر جيداً.

التعليم تنفي تغيير نظام وجداول امتحانات شهر مارس لـ4 و5 و6 ابتدائي

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، صدور قرارات رسمية بتغيير نظام امتحانات شهر مارس لطلاب الصفوف الرابع و الخامس والسادس الإبتدائي ، ليتم عقد امتحان واحد في جميع المواد لطلاب الرابع و الخامس والسادس الابتدائي

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن كل ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تغيير نظام امتحانات شهر مارس لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي ، ليتم عقد امتحان واحد في جميع المواد لطلاب الرابع والخامس والسادس الابتدائي ، وتعديل جداول امتحانات شهر مارس للصفوف المذكورة ، ما هي إلا أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من الإنسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة التي يتم تداولها خارج البيانات الرسمية لوزارة التربية والتعليم ، مشددة على ضرورة استقاء المعلومات والاخبار الرسمية من الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على فيس بوك .