قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

إنطلاق امتحانات شهر مارس 2026 في المدارس الأسبوع المقبل .. شوف جدولك

ياسمين بدوي

تنطلق امتحانات شهر مارس 2026 لطلاب صفوف النقل في المدارس ، من يوم السبت الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٦ للمديريات التعليمية التي تعمل بها المدارس من يوم السبت ، ومن يوم الأحد الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٦ للمديريات التعليمية التي تعمل بها المدارس من يوم الأحد 

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليق الدراسة في المدارس خلال امتحانات شهر مارس 2026 

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد صور جدول امتحانات شهر مارس 2026 المعلن في جميع المحافظات.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات شهر مارس 2026 سوف تعقد في المدارس في جزء من اليوم الدراسي ، مع استمرار باقي اليوم الدراسي بشكل طبيعي وفقا لخطة المناهج الدراسية دون تأثير على باقي حصص اليوم الدراسي بالمدرسة 

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قراراً عاجلاً بإعداد جميع أسئلة امتحانات شهر مارس 2026، من داخل كتب الوزارة المدرسية وأسئلة كتيب التقييمات فقط ، دون الإستعانة بأي مصادر خارجية.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنهأ قد أصدرت تعليمات حذرت خلالها واضعي امتحانات شهر مارس 2026  بجميع المدارس من مخالفة هذا القرار ، مؤكدة أن المسئولية ستقع على واضع الامتحان ، وأن الموجهين العموم مكلفين بمتابعة هذا الأمر جيداً.

التعليم تنفي تغيير نظام وجداول امتحانات شهر مارس لـ4 و5 و6 ابتدائي

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، صدور قرارات رسمية بتغيير نظام امتحانات شهر مارس لطلاب الصفوف الرابع و الخامس والسادس الإبتدائي ، ليتم عقد امتحان واحد في جميع المواد لطلاب الرابع و الخامس والسادس الابتدائي

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن كل ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تغيير نظام امتحانات شهر مارس لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي ، ليتم عقد امتحان واحد في جميع المواد لطلاب الرابع والخامس والسادس الابتدائي ، وتعديل جداول امتحانات شهر مارس للصفوف المذكورة ، ما هي إلا أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من الإنسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة التي يتم تداولها خارج البيانات الرسمية لوزارة التربية والتعليم ، مشددة على ضرورة استقاء المعلومات والاخبار الرسمية من الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على فيس بوك .

May be an image of ‎ticket stub and ‎text that says '‎مديرية التربية التعليم الابتداني الركزي الخاصة- الخاصة רזז) للمدارس الرسمية الرسمية للهف الابتدالى الفصل للعام الشهري للقرا نصف والتاريخ البوموالتاريخ الرياضيات العلوم والخط اللفة نصف الثلاثاء واحدة الاجتماعي الدينية الغة الإنجليزية النسيي لكل تضمات عامة موجة العادة r1 لسنة العهار المهنية يمتحن فيه الطالب مادة خلام خلال الشاتية بتفيذْ امتحاقية تملم للإدارة ثلاث نماذج للمكة الفصل الونحد للمدارس لرسية لفات والمتميزة والخاعة بننس الجدول. الرصمية لنات والمتميزة والخلاصة لغات الامتحان مائتي المستوى الفصل الدراسي الثني حى نهاية الفتر الزمنية .يعنمد امتحان دقبقة يستهاف الامتحان العقرر نوائح التعلم المستهدفة عام التعليم العام التعليم الابقداني اللَصُيف زویل نستطيح التعليم أفضل محمد‎'‎‎
May be an image of ‎blueprint, ticket stub and ‎text that says '‎الشرقية مديرية التربية والتعليم التعليم الثانوي المركزي جدول اختبار استؤشادي مارس ١٨٣٠م للصف الأول الثانوي رالرسمي الرسمي لفات الخاص الخدمات ملاحظات المادة البوم/ التاريخ الدينية والمنطق اللغة لغة أجنبية المتكاملة التاريخ الاثنین ۲۲/۲/۰م البرمجة والذكء الاصطناعي الأربعاء الرياضيات والتلبيم لطلاب مرحلة الثلوي لسنة ۲۴ الامتحاتات ورقية بالنسبة الصف الأول الثانوي لجميع راعا مواصفات الامتدتبه حب العادة اع تماذّج امتحاتیه مختلفة المرسة الامتحان لشهرية الامتحان خلا الثراسي وبجوز Jy المترسة انتعدیل الأمتحاثات وكتك بالتبال والشسيق مع جداول التقيمت إعداد الأمتحان موجة امتحان صادة الرياضية ب الاترا بالنتظام والستمرار راسم ثناء حضور واخطار الطلاب النطيف التعليم العام محمد Camscanner صوليا الممسوحه‎'‎‎
May be an image of ‎ticket stub and ‎text that says '‎محافظة مديرية التربية والتعليم إدارة التعليم الابتداني مواعيد انعقاد الاختبار الشهري الأول للصفوف الرابع الخامس السادس الابتداني الفصل الدراسي الثاني للعام: ٢٠٢٥ ملاحظات نصف الفتر دالثانية ةالثائية الفةالعربية ٢۲۰/۳/۲۰۰ الاثنين الثلاثاء العلوم الثانية الثائية والثانية ٤/٤/١ الرياضيات الأريعاء ٤/٤/٤٢ الخميس نهاية اليوم الخاس بنظام الدراسة والتقييم اليوم الدراسي بشكل نماذج تعليمات هامة تعقد الأمتحانات طبقا للقرا الوزاري رقم لسنة ٢٢٢۴ الدراس الجدول ويستكمل امتحانية الامتحائية لسنة الوزاري وفقاً يوم الخميس الموافق ٠٢٠٢٢/٢/٢٦٠٦م/ الفصل المستوى الرفيع وتكنولوجيا المعلويمات cT بالمدرسة للتلميد وولی ولی التوفيق الابتداني عام التعليم -يتم. اختبار إعلان الجدول مدير إدارة اللجنة محسن أُحلف الله الوزارة سعدالدين CamScanner‎'‎‎
موعد امتحانات شهر مارس 2026 امتحانات شهر مارس 2026 امتحانات شهر مارس صفوف النقل وزارة التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

لدايت صحى..طريقة تحضير دجاج مشوي بالزعتر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

