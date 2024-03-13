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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: رفع 520 طن قمامة خلال حملات نظافة

حملات نظافة وتجميل
حملات نظافة وتجميل الطرق بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم رفع 520 طن مخلفات وتسوية وتمهيد طرق بمراكز صدفا وديروط والبداري خلال حملات نظافة التي يتم شنها دورياً خلال الفترتين الصباحية والمسائية وفقاً للامكانات المتاحة في محاولة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بالشكل اللائق.

وأكد على تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة لرفع مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة وفقاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

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وأوضح محافظ أسيوط انه تم شن حملات نظافة مكبرة لرفع أكوام وتجمعات القمامة والمخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع والميادين بالوحدات المحلية بمراكز صدفا وديروط والبداري حيث تم تسوية الشارع الرئيسي وشارع المدارس بقرية المسعودي وقرى ديروط الشريف ودشلوط وصنبو وجرف سرحان وأمام المصالح الحكومية والمدارس بعدد من شوارع مدينتي "صدفا ، والبداري" فضلاً عن تمهيد وتسوية خاصة غير المرصوفة وشفط الأتربة من جانبي بعض الطرق لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وتحميل المخلفات على القلابات والحاويات لتفريغها في المكان المخصص لذلك بعيداً عن الكتلة السكنية.

وأشار إلى أن هذه الأعمال تمت إشراف ومتابعة خالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ومحمد حسن عبدالكريم رئيس مركز ومدينة البداري ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى ومسئولي النظافة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بكل مركز وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية (سيارات الكنس الآلي ، اللودر ، الجليدر ، الحاويات ، سيارات النقل ،....) وغيرها.

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