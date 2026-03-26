رئيس قناة الأهلي السابق يسخر من أزمة إيقاف قيد الزمالك: بتعرفوا تعدوا لغاية كام

تلقى نادي الزمالك ضربة جديدة على صعيد ملف القيد، بعدما وقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، عقوبة إيقاف قيد جديدة للمرة الـ14، على القلعة البيضاء.

وكتب المنتج محمد العدل، رئيس قناة الأهلي السابق، عبر حسابه علي فيسبوك ساخرا "الايقاف ال 14بتعرفوا تعدوا لغاية كام"

وبهذا القرار، يرتفع عدد قضايا إيقاف القيد الموقعة على نادي الزمالك إلى 14 قضية، وهو ما يزيد من تعقيد موقف النادي فيما يتعلق بإبرام صفقات جديدة خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يعمل مسئولو الزمالك خلال الفترة المقبلة على إنهاء هذه الملفات، سواء من خلال سداد المستحقات المالية أو التوصل إلى تسويات مع أصحاب القضايا، بهدف رفع عقوبة إيقاف القيد وتمكين النادي من تسجيل لاعبين جدد في فترات الانتقالات المقبلة والحصول على الرخصة الأفريقية.