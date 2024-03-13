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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

محافظ أسيوط يناقش
محافظ أسيوط يناقش مستجدات التعديات والمخالفات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام في كافة القطاعات والتي من بينها التصدي بكل حزم وفرض هيبة الدولة على أراضيها ومواجهة كل من تسول له نفسه التعدي على الأرض الزراعية أو أراضي أملاك الدولة على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بالمراكز والقرى حيث يتم تفعيل جهود وحدة المتغيرات المكانية لرصد التعديات في مهدها تنفيذاً لخطة الدولة للحفاظ على الأراضي الزراعية لتوفير الأمن الغذائي لمصر وحفاظًا على الأرض الزراعية من التبوير ومنع البناء العشوائي والحد من مخالفات البناء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن بتفعيل عمل المتغيرات المكانية بالمحافظات بالتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن لرصد مخالفات البناء العشوائي والتعامل الفوري معها ... جاء ذلك خلال لقاءه مع المهندسة فاطمة عبدالحليم مدير وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة.


واستعرض المحافظ ـ خلال اللقاء - آخر المستجدات بشأن ما تم رصده من تعديات ضمن أعمال منظومة المتغيرات المكانية وتنفيذ الإزالات بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة تنفيذ قرارات الازالة.

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ووجه محافظ أسيوط بضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن كـ(رؤساء المراكز ورؤساء الوحدات القروية ومديرية الزراعة وحماية الأراضي ومديرية الري والجمعيات الزراعية ومديرية الأمن ومراكز الشرطة ...) وغيرها لرصد وإزالة التعديات أولاً بأول والتعامل معها في المهد قبل تفاقمها دون تهاون أو تقاعس حيث يتم متابعة الإزالة التي يتم تنفيذها لضمان عدم تكرار حالات التعدي على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين من المتعدين حفاظاً على الرقعة الزراعية والحد من تبويرها موضحاً إنه يتابع بصفة مستمرة لكافة مستجدات التعديات والمخالفات أو من خلال تقارير منظومة المتغيرات المكانية بصفة يومية لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المهام المكلف بها مسئول المتغيرات المكانية من رصد التعديات والتنسيق مع جهات الولاية في التعامل معها بكل حسم لضمان إنجاز كافة الأعمال بشكل سليم ودقيق خاصة وأن ذلك يمس الأمن الغذائي للبلاد والمواطنين والأجيال القادمة.
كان محافظ أسيوط قد شدد على مواصلة رصد جميع أشكال التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء والتصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها في مهدها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لافتًا إلى تخصيص خطوط ساخنة بغرفة عمليات المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بالتعديات على الأرض الزراعية أو أية مخالفات بناء على أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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