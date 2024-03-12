محافظ أسيوط: تكثيف حملات التوعية بخدمات تنظيم الأسرة وخطورة الزيادة السكانية

قال محافظ أسيوط عصام سعد إنه يجرى تكثيف حملات التوعية بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وخطورة الزيادة السكانية بالتعاون والتنسيق بين كافة الهيئات والمديريات والجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وفقا للخطة الإستراتيجية للسكان في إطار دعم الدولة لصحة وتنمية الأسرة والعمل على تفعيل الاستراتيجية القومية للسكان وتنفيذ برامج الحد من النمو السكاني المرتفع بقرى ومدن المحافظة تنفيذاً لأهداف ورؤية مصر 2030 وتنفيذ خطة التنمية المستدامة وبمتابعة مستمرة من وزير التنمية المحلية هشام أمنة.



وأشار المحافظ، في تصريح اليوم "الثلاثاء" إلى أن ندوات التوعية بقرى ومراكز المحافظة تمت تحت إشراف ومشاركة مقرر المجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة محمد عبده ورؤساء المراكز والأحياء وأعضاء المجلس الإقليمي للسكان من وكلاء الوزارات المختلفة من صحة وشباب ورياضة وتضامن اجتماعي وتربية وتعليم ومجلس قومي للمرأة والهيئة العامة للاستعلامات بالمحافظة ومنطقة الوعظ والإعلام الديني ومديرية الأوقاف والكنيسة ووحدة السكان بالمحافظة وبالمراكز وبمتابعة وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل ضمن برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية.

في سياق متصل، نظمت مديرية الصحة بأسيوط من خلال الإدارات الصحية المنتشرة بمراكز المحافظة عدة لقاءات للتوعية بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية داخل بعض المصانع بمنطقة عرب العوامر الصناعية، بجانب لقاء بالإدارة الزراعية بمنفلوط ولقاء بمركز الإرشاد الزراعي بقرية موشا بالتعاون مع المجلس القومي للسكان بالمحافظة بمشاركة حسنى رجب الطويل مدير العلاقات العامة بمديرية الصحة، وبعض أطباء الإدارات الصحية كما شاركت منطقة الوعظ والإعلام الديني بالمحافظة ووحدة السكان المركزية بالمحافظة والوحدات التابعة لها بالمراكز والأحياء في تنفيذ بعض الندوات بقرى المحافظة للتوعية بخطورة الزيادة السكانية وأهمية التمكين الاقتصادي للمرأة.

كما نفذ مكتب الشكاوى فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة أسيوط بعض حملات التوعية لنشر رسائل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، تم تنفيذ 16 ندوة بقرى مركزي صدفا وأبنوب في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمتابعة الدكتورة مروة كدواني مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط واستهدفت اللقاءات 1048 من السيدات والرجال وذلك لنشر رسايل المبادرة الرئاسية وتصحيح الأخطاء المغلوطة وتنمية الأسرة المصرية وحث الأسرة على التماسك وترك الخلافات جانباً للحفاظ على تماسك واستقرار الأسرة المصرية وتقليل نسب الطلاق والخلافات الأسرية، كما استهدفت الحملة التغذية السليمة والرضاعة الطبيعة والتنشئة المتوازنة بجانب شرح خدمات مكتب الشكاوي والخدمات المجانية التي يقدمها الفرع والتنويه عن الخط الساخن 15115 لتلقى شكاوى السيدات وبحضور ومشاركة مسئولي تنظيم الأسرة والرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بالمركز.

وأكد المحافظ دعمه الكامل لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للسكان وبرامج التوعية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، لافتا إلى أهمية تحقيق أهداف المبادرات الرئاسية الحالية التي تهدف إلى تحسين مستوى الفرد وتحسين خصائص السكان ومنها حياة كريمة وتكافل وكرامة واستراتيجية تمكين المرأة 2030 واستراتيجية الطفل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن ومراعاة احتياجاتهم المختلفة وزيادة الوعي بقضايا البيئة والحفاظ على البيئة.