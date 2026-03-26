لليوم الثاني على التوالي.. استمرار أعمال شفط وكسح مياه الأمطار بالشرقية

أكد المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية أنه تواصل سيارات ومعدات وأطقم الأجهزة التنفيذية التواجد بالشوارع علي مدار اليوم لكسح مياه الأمطار وتسليك بالوعات الصرف للتأكد من تصريفها للمياه أولاً بأول لمنع تراكمها بالشوارع وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين ، فضلا عن مراجعه أعمده الإناره والتأكد من عزلها لمنع اي حوادث صعق بالكهرباء حرصا على سلامه المواطنين.

كان محافظ الشرقية أعطى تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والاحياء برفع درجة الاستعداد تزامنًا مع التقلبات الجوية وسقوط الأمطار وكذلك مراجعه بالوعات وصفايات الأمطار للتأكد من كفاءتها في سرعه تصريف مياه الأمطار وعدم تراكمها بالشوارع حتي لا تتسبب في اعاقه حركه المواطنين والسيارات وكذلك مراجعة أعمدة الإنارة وتركيب عوازل عليها تجنباً لحدوث حوادث الصعق بالكهرباء حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.