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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يستعرض مجهودات مديرية العمل خلال شهر فبراير الماضي

صدى البلد

 استعرض محافظ أسيوط عصام سعد مجهودات مديرية العمل بأسيوط خلال شهر فبراير الماضي في مجال التفتيش والتشغيل ومنح التراخيص، معلنًا عن قيام المديرية بتعيين 695 شاباً بمنشآت القطاع الخاص خلال الشهر الماضي وذلك من بين راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 3001 شاب ضمن جهود المحافظة لتوفير فرص عمل جديدة للشباب تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، ووفقا لإستراتيجية التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030 .


وأشاد محافظ أسيوط بجهود مديرية العمل في دعمها للشباب والعمل للحد من مشكلة البطالة من خلال عدد من المحاور سواء التعيين في منشآت القطاع الخاص من خلال مكاتب التشغيل أو في مجال التدريب المهني وعقد ندوات ثقافة العمل الحر أو رعاية العمالة غير المنتظمة وغيرها من القطاعات، لافتا إلى تشغيل 695 شابا منهم 11 من ذوي الهمم (قادرون باختلاف) ومنح 937 شابا شهادة مستوى المهارة و937 تصاريح مزاولة حرفة.


ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة العمل بالمحافظة علي سيد أن المديرية نفذت 5 ندوات خلال الشهر الماضي في مجال السلامة والصحة المهنية؛ فضلا عن 11 ندوة عمالية للمرأة والتوعية والإستراتيجية، وفي مجال التشغيل الخارجي تم تسليم 9 عقود من الوزارة بجانب 11 عقدا تم استخراجها وتسليمها للمواطنين.


وفي مجال العمالة المنتظمة تم صرف مبالغ بقيمة 244 ألف جنيه، كما تم التفتيش على 85 منشأة في مجال السلامة والصحة والمهنية وتحرير 40 محضرا للمنشآت المخالفة والإشتراك في لجان منح التراخيص لـ 37 منشأة، وفي مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1306 منشآت يعمل بها 2938 عاملا، وأسفرت عن تحرير 66 محضرًا بجانب تلقى 44 شكوى في مجال علاقات العمل وتم إحالتها للجنة القضائية وتسويتها جميعها.
 

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