محافظ أسيوط :إجراء صيانة دورية للعبارات النهرية

أكد عصام سعد، محافظ أسيوط، على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام مشروع العبارات تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للدولة وتحقيقًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ولفت إلى العمل على تعظيم الموارد الذاتية للمشروعات الخدمية التابعة للمحافظة وتطويرها لتقديم الخدمات الخدمات بشكل لائق، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي يقوم به مشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة في تسهيل النقل والانتقال ببعض المراكز والقرى بالمحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع هشام صلاح مدير مشروع العبارات التابعة للمحافظة وأشرف محمد مدير إدرة الشئون المالية بالمحافظة وأبوغدير عبدالرحمن مدير إدارة الموارد البشرية بالمحافظة.

وناقش خطة تنمية الموارد والإيرادات الخاصة بمشروع العبارات وتعظيم الموارد الذاتية للمشروع فضلاً عن تنفيذ خطط إجراء الصيانة الدورية للعبارات والوحدات وتطويرها وفقًا للامكانات المتاحة.

ووجه محافظ أسيوط بإجراء صيانة دورية للمعديات والعبارات والقطع النهرية التابعة للمشروع ومراجعة إجراءات الأمان المتبعة لكل وحدة قبل تحركها في المياه والتأكد من كفاءة التشغيل لتتمكن من أداء مهامها بكفاءة وأمان حفاظاً على حياة المواطنين.

ونوه بأهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن كقوات الحماية المدنية وشرطة المسطحات المائية في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وأكد إننا نعمل على تنفيذ خطة تطوير لمشروعات المحافظة طبقاً للإمكانات المتاحة وتقديم خدمة أفضل أثناء نقل المواطنين والبضائع والسيارات بين ضفتي النيل ببعض قرى ومراكز المحافظة تسهيلًا لهم.