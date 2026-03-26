إعلام إسرائيلي: 3 مصابين في كفر قاسم وسط البلاد إثر سقوط شظايا صاروخ إيراني

أعلن إعلام إسرائيلي عن وقوع 3 مصابين في كفر قاسم وسط البلاد، إثر سقوط شظايا صاروخ إيراني، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن بلاده لا ترغب في التورط في الأعمال العسكرية في الشرق الأوسط، وقال إن "الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى ليس حربنا".

وبيّن بيستوريوس أن ألمانيا وأستراليا تعتزمان إنشاء أنظمة في الفضاء للكشف المبكر عن "التهديدات" القادمة من روسيا والصين.

وفي وقت سابق؛ أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، أنه لا يمكن توقع أن تؤدي الضربات العسكرية إلى تغيير في النظام بإيران.

وقال وزير الخارجية الألماني، في تصريحات له، إن استمرار استهداف طهران لدول الخليج يهدد سلاسل الإمداد الغذائي العالمية.

وأضاف وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول: "لا أرى أن هناك دورا لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في مضيق هرمز"، لكنه أبدى دعمه لـ"فرض عقوبات على المسئولين عن إغلاق مضيق هرمز".







