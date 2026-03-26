قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ألمانيا: أحكام بالسجن على متهمين خططوا لاستهداف سفارة إسرائيل في برلين

ألمانيا
ألمانيا
فرناس حفظي

أصدرت محكمة ألمانية أحكاماً بالسجن تتراوح بين أربع وست سنوات بحق أربعة رجال ينتمون إلى خلية سرية مرتبطة بحركة حماس، وذلك بتهمة التخطيط لهجمات مستقبلية ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في أوروبا. 

ووفقاً لحكم محكمة الاستئناف في برلين، عمل الرجال الأربعة كمبعوثين أجانب للجناح العسكري لحماس، كتائب عز الدين القسام، وقاموا بتخزين الأسلحة في عدة دول أوروبية. 

ومن بين الأهداف التي تم فحصها السفارة الإسرائيلية في برلين، وقاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية، والمنطقة المحيطة بمطار تمبلهوف القديم في المدينة، بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على مخابئ أسلحة في دول أخرى، من بينها بولندا وبلغاريا والدنمارك. 

 و أوضحت السلطات الألمانية أن  المتهمين  الأربعة ولدوا  في لبنان، وأُلقي القبض عليهم في ديسمبر 2023، وهم رهن الاحتجاز منذ ذلك الحين،  وعلى الرغم من الإدانة، نفى الرجال الأربعة انتماءهم إلى حماس.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

1200 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1200 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

بالصور

طريقة عمل البيتزا بمكونات بسيطة

طريقة عمل البيتزا بمكونات بسيطة
طريقة عمل البيتزا بمكونات بسيطة
طريقة عمل البيتزا بمكونات بسيطة

طريقة عمل شوربة العدس لتدفئة الجسم مع موجة البرد القارص
طريقة عمل شوربة العدس لتدفئة الجسم مع موجة البرد القارص
طريقة عمل شوربة العدس لتدفئة الجسم مع موجة البرد القارص

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

مع موجة البرد القارص..10 مشروبات لتدفئة الجسم فى ثوانى
مع موجة البرد القارص..10 مشروبات لتدفئة الجسم فى ثوانى
مع موجة البرد القارص..10 مشروبات لتدفئة الجسم فى ثوانى

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

