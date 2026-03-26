ألمانيا: أحكام بالسجن على متهمين خططوا لاستهداف سفارة إسرائيل في برلين

أصدرت محكمة ألمانية أحكاماً بالسجن تتراوح بين أربع وست سنوات بحق أربعة رجال ينتمون إلى خلية سرية مرتبطة بحركة حماس، وذلك بتهمة التخطيط لهجمات مستقبلية ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في أوروبا.

ووفقاً لحكم محكمة الاستئناف في برلين، عمل الرجال الأربعة كمبعوثين أجانب للجناح العسكري لحماس، كتائب عز الدين القسام، وقاموا بتخزين الأسلحة في عدة دول أوروبية.

ومن بين الأهداف التي تم فحصها السفارة الإسرائيلية في برلين، وقاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية، والمنطقة المحيطة بمطار تمبلهوف القديم في المدينة، بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على مخابئ أسلحة في دول أخرى، من بينها بولندا وبلغاريا والدنمارك.

و أوضحت السلطات الألمانية أن المتهمين الأربعة ولدوا في لبنان، وأُلقي القبض عليهم في ديسمبر 2023، وهم رهن الاحتجاز منذ ذلك الحين، وعلى الرغم من الإدانة، نفى الرجال الأربعة انتماءهم إلى حماس.