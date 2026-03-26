لا تهاون مع التراث.. إيقاف المسؤولين عن واقعة "سائحات السيرابيوم" وإحالتهم للتحقيق

كشفت وزارة السياحة والآثار تفاصيل ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من صور تظهر قيام سائحتين بتسلق أحد التوابيت داخل السيرابيوم بمنطقة سقارة الأثرية.

وأوضحت وزارة السياحة والآثار أن تلك الواقعة تعد مخالفة صريحة لكافة القوانين واللوائح المنظمة للزيارة داخل المواقع الأثرية.

وأكدت وزارة السياحة والآثار أنه تم على الفور استبعاد المسؤولين المتورطين في هذه الواقعة من أماكن عملهم، وإحالتهم إلى التحقيق، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

وشددت الوزارة على التزامها الكامل بالحفاظ على المواقع الأثرية والسياحية واحترام قواعد زيارتها، والتصدي بكل حزم لأي تجاوزات من شأنها الإخلال بالضوابط والقواعد المعمول بها، بما يضمن صون التراث الحضاري والأثري المصري.