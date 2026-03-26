أقل حدة.. الأرصاد تكشف عن أماكن سقوط الأمطار ونشاط الرياح اليوم

أعلنت الهيئة العامة الأرصاد الجوية المصرية عن استمرار تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من جنوب الصعيد نتيجة نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة .

حالة الطقنس

وكتبت الهيئة العامة الأرصاد الجوية المصرية عبر الصفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"صباح الخير متابعينا الكرام ؛الوضع الجوى الساعة السادسة صباحا"

وأضافت "تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى السحب الممطرة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا.

مع وجود السحب المنخفضة والمتوسطة على وسط وجنوب سيناء ومناطق من جنوب الوجه البحر يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ."

ملحوظة شدة الأمطار المتوقعة اليوم أقل حدة عن أمس كما متوقع أن تقل الشدة تدريجاً مع تقدم ساعات النهار .

وكانت قد كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس الخميس 26 مارس 2026، مع استمرار حالة عدم الاستقرار القوية التي تؤثر على البلاد منذ يوم الأربعاء.

ومن المتوقع هطول أمطار متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال سيناء وخليج السويس وشمال محافظة البحر الأحمر، قد تكون غزيرة أحيانًا ورعدية على بعض المناطق، وخاصة السواحل الشمالية الشرقية، مع تقلص شدتها تدريجيًا مع تقدم ساعات النهار.

كما تتوقع الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مع تراجع شدة الأمطار تدريجيًا.

بينما تسجل مناطق وسط وجنوب الصعيد وجنوب البحر الأحمر فرص أمطار خفيفة متقطعة.

نشاط الرياح وتأثيره

تشهد أغلب الأنحاء نشاطًا للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و50 كم/س، ما يزيد من الإحساس بالبرودة وقد يثير الرمال والأتربة ويؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر في مناطق الصحراء الغربية وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر.

السحب الرعدية والمخاطر المصاحبة

من المتوقع أن تصاحب السحب الرعدية ظواهر جوية بنسبة حدوث تصل إلى 30%، تشمل:

نشاط رياح قوية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

فرص ضربات البرق وحبات البرد في بعض المناطق.

ضرورة تجنب الوقوف أسفل الأشجار واللوحات الإعلانية والمنازل المتهالكة.

فرص سقوط الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.

حالة الطقس الأربعاء 25 مارس