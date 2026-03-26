الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

أقل حدة.. الأرصاد تكشف عن أماكن سقوط الأمطار ونشاط الرياح اليوم

باسنتي ناجي

أعلنت الهيئة العامة الأرصاد الجوية المصرية عن استمرار تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من جنوب الصعيد نتيجة نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة .

حالة الطقنس

وكتبت الهيئة العامة الأرصاد الجوية المصرية عبر الصفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"صباح الخير متابعينا الكرام ؛الوضع الجوى الساعة السادسة صباحا"

وأضافت "تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى السحب الممطرة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا.

مع وجود السحب المنخفضة والمتوسطة على وسط وجنوب سيناء ومناطق من جنوب الوجه البحر يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ." 

ملحوظة شدة الأمطار المتوقعة اليوم أقل حدة عن أمس كما متوقع أن تقل الشدة تدريجاً مع تقدم ساعات النهار .

وكانت قد كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس الخميس 26 مارس 2026، مع استمرار حالة عدم الاستقرار القوية التي تؤثر على البلاد منذ يوم الأربعاء.

ومن المتوقع هطول أمطار متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال سيناء وخليج السويس وشمال محافظة البحر الأحمر، قد تكون غزيرة أحيانًا ورعدية على بعض المناطق، وخاصة السواحل الشمالية الشرقية، مع تقلص شدتها تدريجيًا مع تقدم ساعات النهار.

كما تتوقع الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مع تراجع شدة الأمطار تدريجيًا. 

بينما تسجل مناطق وسط وجنوب الصعيد وجنوب البحر الأحمر فرص أمطار خفيفة متقطعة.

نشاط الرياح وتأثيره

تشهد أغلب الأنحاء نشاطًا للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و50 كم/س، ما يزيد من الإحساس بالبرودة وقد يثير الرمال والأتربة ويؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر في مناطق الصحراء الغربية وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر.

السحب الرعدية والمخاطر المصاحبة

من المتوقع أن تصاحب السحب الرعدية ظواهر جوية بنسبة حدوث تصل إلى 30%، تشمل:

نشاط رياح قوية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

فرص ضربات البرق وحبات البرد في بعض المناطق.

ضرورة تجنب الوقوف أسفل الأشجار واللوحات الإعلانية والمنازل المتهالكة.

فرص سقوط الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.

حالة الطقس الأربعاء 25 مارس

الهيئة العامة للأرصاد الارصاد الجو

السعودية تطلق الإنذار الأحمر في مكة المكرمة.. أمطار غزيرة متوقعة تشمل جدة وعدة محافظات غداً

بعد قرارات غلق المدارس.. هل غدا الخميس إجازة للموظفين بسبب الطقس السيئ؟

هل غدا الخميس إجازة للموظفين بسبب الطقس السيئ؟.. بيان عاجل من مجلس الوزراء

حالة الطقس

موعد تحسن حالة الطقس وانتهاء الأمطار الغزيرة والصقيع

رسميًا.. الحكومة تعلن تفاصيل زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور بهذا الموعد

بعد اجتماع الرئيس السيسي مع مدبولي.. متى يتم الإعلان عن زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور؟

أسرة كرموز

خاص.. تحقيقات النيابة العامة في واقعة مذ.بحة كرموز بالإسكندرية

الخطيب

اجتماع ناري في الأهلي.. الخطيب يفجر مفاجآت وقرارات تاريخية "تفاصيل"

الدواجن

الكيلو بـ78 جنيه.. تراجع كبير في أسعار الدواجن بالأسواق| تفاصيل

مدبولي

يعقد مؤتمرًا صحفيًا| مدبولي يترأس اجتماع الحكومة غدًا.. حزمة قرارات مُنتظرة تخص الأسعار والاستثمارات

البابا تواضروس

البابا يوقف اجتماع الأربعاء خلال «الخمسين» ويُهنئ بمرور 40 عامًا على ظهور العذراء بكنيسة بابا دوبلو

البابا تواضروس

البابا تواضروس يحذر من أخطر أنواع العمى.. ويوصي بترك الكبرياء للتمتع برؤية الله

البابا تواضروس

البابا تواضروس يضع 4 ركائز للتمتع بالنور الإلهي والشفاء من كبرياء الذات

مع موجة البرد ..مشروب لتقوية المناعة وتهدئة الحساسية

بملابس ملفتة..زوجة خالد عليش من البرتغال

بملابس ملفتة..زوجة خالد عليش من البرتغال
بملابس ملفتة..زوجة خالد عليش من البرتغال
بملابس ملفتة..زوجة خالد عليش من البرتغال

وجبات خفيفة.. 7 نصائح للحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم

أطعمة تناولها في الطقس البارد.. دليلك لتعزيز المناعة والدفء

أطعمة تناولها في الطقس البارد الممطر
أطعمة تناولها في الطقس البارد الممطر
أطعمة تناولها في الطقس البارد الممطر

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : موت الحضارة .. قراءة في فلسفة الإفساد وتدمير أصول الحياة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما لا يقال عن الاهتمام .. من التعارف إلى الزواج بين الشغف والمسؤولية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: عزيزي القارئ.. احذر: أمامك فخ!

المزيد