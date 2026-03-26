اليوم .. التضامن الاجتماعي تنظم احتفالية الأم المثالية

تنظم اليوم وزارة التضامن الاجتماعي، حفل تكريم الأمهات المثاليات لعام 2026، بمسرح الوزارة بالعجوزة.

ومن المقرر أن يحضر الحفل عدد من القيادات والشخصيات العامة، لتكريم الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية، في إطار حرص الوزارة على تقدير النماذج المشرفة من الأمهات اللاتي قدمن نماذج ملهمة في العطاء والتضحية.

ويأتي تنظيم الحفل في ضوء جهود وزارة التضامن الاجتماعي لدعم دور المرأة المصرية وتعزيز مكانتها داخل الأسرة والمجتمع، وإبراز قصص النجاح التي تعكس قوة وتماسك الأسرة المصرية.

وكانت قد أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية .