أكسيوس: ترامب يرفض مقترح نتنياهو بدعوة الإيرانيين للاحتجاج

أفاد موقع أكسيوس، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اقترح على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشجيع الإيرانيين على النزول إلى الشوارع للاحتجاج ضد نظامهم، في ظل ما وصفه بوجود حالة من الاضطراب داخل إيران.



وبحسب المصادر، رأى نتنياهو خلال اتصال هاتفي مع ترامب أن الظروف الحالية تمثل فرصة لتصعيد الضغط على النظام الإيراني وزعزعة استقراره، مشيراً إلى أن الضربات الأخيرة قد تساهم في إضعافه.



في المقابل، رفض ترامب هذا المقترح، محذراً من المخاطر التي قد يتعرض لها المتظاهرون، وقال وفقاً لمسؤول أمريكي مطلع: "لماذا ندعو الناس إلى النزول إلى الشوارع وهم سيسحقون؟"



وأشار التقرير إلى أن الإدارة الأمريكية تتبنى نهجاً أكثر حذراً في التعامل مع التصعيد، في وقت يعتقد فيه مسؤولون إسرائيليون أن العمليات العسكرية الأخيرة قد تهيئ الأجواء لمزيد من الضغط الداخلي على طهران.