الرئيس التنفيذي لشركة نفط أبوظبي: إغلاق مضيق هرمز إرهاب اقتصادي

قال سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك النفطية الحكومية في أبوظبي، إن حصار إيران لمضيق هرمز يُعد "إرهاباً اقتصادياً".

وفي حديثه في الولايات المتحدة بعد لقائه نائب الرئيس جيه. دي. فانس، قال: "عندما تحتجز إيران مضيق هرمز رهينة، تدفع كل دولة الفدية، في محطات الوقود، وفي متاجر البقالة، وفي الصيدليات". وأضاف: "لا يمكن لأي دولة أن تزعزع استقرار الاقتصاد العالمي بهذه الطريقة. لا الآن، ولا في أي وقت".

في تطور لافت يعكس اقتراب مرحلة جديدة من التصعيد الإقليمي، نقلت شبكة سي بي إس نيوز عن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون تأكيده أن عملية “الغضب الملحمي” أوشكت على الانتهاء، مشيرًا إلى أن العملية العسكرية حققت أهدافها الرئيسية.

وأوضح جونسون، بحسب التصريحات، أن المرحلة المقبلة لن تكون عسكرية بحتة، بل ستتطلب تحركًا سياسيًا ودبلوماسيًا، خاصة فيما يتعلق بتأمين الملاحة في مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات الحيوية لتدفق الطاقة عالميًا.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن ضمان الاستقرار في المضيق لن يكون مسؤولية واشنطن وحدها، بل يحتاج إلى “مساعدة شركاء”، في إشارة إلى حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، وعلى رأسهم دول الخليج، إضافة إلى شركاء دوليين معنيين بأمن الطاقة والتجارة العالمية.

توتر متصاعد

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، حيث شهدت الفترة الأخيرة عمليات عسكرية متبادلة وتهديدات باستهداف المصالح الحيوية، بما في ذلك طرق الملاحة البحرية. ويُنظر إلى مضيق هرمز باعتباره نقطة ضغط استراتيجية، إذ يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، ما يجعل أي اضطراب فيه ذا تأثير مباشر على الأسواق الدولية.

ويرى مراقبون أن حديث جونسون عن “تحقيق الأهداف” قد يشير إلى انتهاء المرحلة الأساسية من العمليات العسكرية، مقابل بدء مرحلة احتواء التداعيات، خاصة مع تزايد المخاوف من انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.



