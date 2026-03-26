الدم بقى مية.. القصة الكاملة لشاب انهى حياة والدته بطعنة نافذة في إدفو

فى تجرد من كل معانى الإنسانية، وفى واقعة ماسأوية لقيت سيدة مصرعها نتيجة تعرضها لطعنة نافذة بسلاح أبيض على يد نجلها وذلك بعزبة معروف بمركز إدفو شمال أسوان، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وهنا يصدق القول بأن " الدم بقى ماية "، ولذا نستعرض القصة الكاملة لهذه الواقعة المأساوية حيث كانت قد تلقت الجهات المعنية بمركز إدفو إخطاراً يفيد بقيام شاب بطعن والدته باستخدام سلاح أبيض داخل عزبة معروف مما أسفر عن وفاتها فى الحال.

واقعة مأساوية

وانتقلت الجهات المعنية إلى موقع الحادث حيث تم إجراء المعاينة اللازمة، وبدء التحريات لكشف ملابسات الواقعة، مع تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

وكشفت التحريات الأولية أن السيدة تدعى "زوبة م م" 47 سنة ، وتوفيت نتيجة إصابتها بطعنة نافذة فى منطقة الظهر، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات ، كما تم إيداع الجثمان بالمشرحة لعرضه على الطبيب الشرعى لتحديد السبب النهائى للوفاة.